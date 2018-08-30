Тверь поёт голосом Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-30T16:12:02+03:00

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30 августа ушел из жизни Иосиф Кобзон. Последние шесть лет его можно было нередко видеть в Твери, как правило, два раза в год - в марте и в июле. А вот причина всех этих визитов всегда была одна: Андрей Дементьев.

Сам Иосиф Давыдович объяснял это так:

- Не приехать не мог. Мы с Андрюшей (именно так Андрея Дементьева называли близкие люди. - Ред.) - хорошие друзья.

И таких поводов-встреч, значимых культурных событий было немало: открытие Дома поэзии, презентация памятника шестидесятникам, рождение нового Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок» и, конечно, дни рождения Андрея Дементьева...

Тверичанам известный певец запомнился особой статью, необыкновенным, очень живым юмором, отличным умением импровизировать и, конечно, прекрасным голосом. Он всегда пел вживую и очень охотно. При этом нередко шутил: «Раз уж мне дали микрофон, то его сложно получить обратно...»

Важно вспомнить и тот факт, что именно дружба между Андреем Дементьевым и Иосифом Кобзоном привела к рождению прекрасной яркой песни - гимна Твери.

На создание главной песни города ушло три месяца. Андрей Дементьев написал стихи, музыку - композитор Алексей Евсюков (бессменный аккомпаниатор Иосифа Кобзона и автор музыки к гимну российской полиции).

Но это в итоге, а поначалу пришлось помучиться. Вот что говорил об этом Андрей Дементьев в 2012 году:

- Гимн – это сложно. Это особое творчество… В коротком стихотворении нужно сказать много и о главном. Я не знаю, как моя жена не сошла с ума, когда я слушал мелодию к предстоящему произведению сутками напролет... А вот в том, кто будет его исполнять, я никогда не сомневался.

Тогда же, в 2012 году, я спросила Андрея Дмитриевича: «Почему вы предложили исполнить гимн именно Иосифу Кобзону?»

Он, ни секунды не сомневаясь, ответил: «С Иосифом мы давно работаем, дружим. Но самое главное, у него замечательный голос и понимание этой важной для моего родного города песни. Кроме того, он положительно отнесся к этому предложению».

Одним из самых первых впечатлений от гимна на предпрослушивании поделился член Геральдической комиссии Сергей Глушков: «Нельзя не отметить, что гимн в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона и ансамбля Министерства внутренних дел под руководством народного артиста России Виктора Елисеева произвел сильное впечатление на всех присутствовавших без исключения. Это настоящий гимн, с хорошо запоминающейся яркой мелодией, с выразительным текстом, полностью соответствующим характеру музыки. Нет никаких сомнений, что наши земляки - независимо от того, будет он утвержден как официальный гимн или нет, - с удовольствием будут его петь в подходящие для этого торжественные моменты, и не только на официальных мероприятиях».

Официально гимн Твери впервые прозвучал в Тверском театре драмы 20 июля 2013 года. Зал встретил премьеру стоя. В знак благодарности от всех тверичан на тот момент глава Твери Александр Корзин вручил Иосифу Давыдовичу награду – «Почетный знак главы города Твери».

Последний раз Иосиф Кобзон приезжал в Тверь в 2017 году на 89-летие Андрея Дементьева.

Тверской поэт скончался 26 июля 2018 года, и Иосиф Кобзон, превозмогая недуг, пришел проститься с другом, которого хоронили в Москве. А вот на июльский концерт памяти, посвященный 90-летию Андрея Дмитриевича, приехать уже не смог. Однако почтить память Дементьева приехала его супруга Нинель. Именно ей от всего города и были вручены цветы - белые розы.

ГИМН ТВЕРИ

Музыка Алексея Евсюкова

Стихи Андрея Дементьева

Город мужества, чести и славы,

Наших дней - золотая звезда.

И зовут тебя Тверью по праву,

Потому что ты нравом тверда.

Припев:

Будь, Тверская земля,

Ты всегда молодой.

Пусть тебя не коснутся невзгоды.

Мы навеки с тобой

И в делах, и душой,

Мы с тобою на вечные годы.

Помнит Тверь, как горели закаты,

Как вставала страна из руин.

И живым, и погибшим солдатам

Мы в сердцах благодарность храним.

Припев.

И несет свои воды красиво

Величавая Волга-река.

Тверь - частица великой России,

Наша Тверь нам всегда дорога.

Припев.