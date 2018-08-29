Универмаг «Тверь», известный как «Бастилия», начали превращать во дворец... правосудия

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-29T17:22:18+03:00

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В Твери продолжается реконструкция «Бастилии», куда в скором времени должен переехать областной суд. Контракт на комплексный капитальный ремонт был заключен 1 августа текущего года, а его сумма достигла отметки в 453 441 180 рублей. Согласно информации, размещенной на сайте Тверского областного суда, подрядчик приступил к работе со дня подписания официального документа. Корреспондент «КП-»Тверь» посетил место масштабной реконструкции, чтобы своими глазами увидеть, как бывший универмаг превращается во дворец правосудия.

Первое, что видишь, подъезжая к «Бастилии», это металлические листы, которыми здание обнесено со всех сторон. Высота нового забора достаточно внушительная, поэтому проникнуть на объект без посторонней помощи точно не получится. Кроме того, на территории дежурят охранники, и любая попытка погулять за ограждением наверняка закончится плачевно.

Естественно, что из-за проводимых работ на территорию никого не пускают. Мало ли что на голову упадет. А попасть и вправду может неслабо. С улицы слышно, как где-то внутри бьется стекло, а рабочие то и дело сваливают с крыши огромных размеров камни. Промежуточные итоги таковы: с начала ремонта с территории «Бастилии» рабочие вывезли более 2 000 тонн строительного мусора, и, похоже, это еще не конец.

- С даты подписания контракта генеральный подрядчик принял объект к охране и производству работ. Им ограждена строительная площадка, демонтированы кровля и внутренние перегородки, усиливаются несущие конструкции, - сообщается на официальном сайте Тверского областного суда.

Так же сообщается, что график производства работ был составлен таким образом, что с наступлением морозов уже будет создан тепловой контур, который позволит безостановочно делать капитальный ремонт. А заняться будет чем.

Здание разделят на три рабочие зоны:

- служебную - для работников суда;

- общественную - для посетителей суда;

- помещения для лиц, содержащихся под стражей.

Чтобы людские потоки не пересекались, будут сделаны отдельные входы, лифты и лестницы.

Расписаны и места на этажах. На пятом этаже будут находиться служебные кабинеты и столовая на 48 мест, на втором и четвертом - залы заседаний и служебные кабинеты.

На первом этаже расположатся комната прокуроров, приемная суда, комната адвокатов, помещение охраны, бюро пропусков, переговорная и конференц-зал на 300 мест.

Подвал хотят отдать под стоянку на 10 автомобилей, архив, складские помещения и даже зону отдыха для сотрудников суда. Где-то неподалеку хотят обустроить и спецпомещения для содержащихся под стражей. Согласно плану, появятся 19 обычных камер и одна для больных подсудимых. Предусмотрено в проекте и помещение для двух служебных собак.

Естественно, будет приведена в порядок и близлежащая территория. Подрядчик обязан завершить работы и сдать объект в эксплуатацию в декабре 2019 года, чтобы уже в новом 2020 году, а может, и в финале 2019 года застучали судейские молотки, закрепляя вынесенные приговоры.

С начала ремонта рабочие вывезли более 2 000 тонн строительного мусораФото: Альберт БОЙКОВ

За работойФото: Альберт БОЙКОВ