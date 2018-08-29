Жизнь за забором: площадь у императорского дворца в Твери обнесли могильными оградками

СЕГОДНЯ 16:29 2018-08-29T16:40:37+03:00

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Тверь - город с красивым историческим центром. С очень красивым историческим центром. Только красота эта скрыта под наслоениями глупых чиновничьих решений и шелухой чьих-то частных интересов.

В ночь на 29 августа вдоль тротуаров у медуниверситета, Путевого императорского дворца и у сквера памяти жертв политических репрессий, как метастазы раковой опухоли, появились прямоугольные металлические заборчики. Геометрия их сильно напоминает могильные оградки. Даже далёкий от дизайна человек легко заметит, насколько они не вписываются в ландшафт. Установили их не просто так. Городские власти озаботились выполнением предписания управления ГИБДД.

Унылый тверской дизайнФото: Олег ЗИНЧЕНКО

– Работы по установке металлического ограждения, отделяющего зеленую зону от проезжей части, проводятся в соответствии с ГОСТ 52289-2004, которым определяются требования безопасности на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, - сообщили «Комсомолке» в администрации Твери. - Предписывается необходимость установки таких ограждений на расстоянии не менее 50 метров от школ и детских садов. Учитывая, что вблизи, например, набережной Степана Разина находится школа № 16, проведение работ по установке ограждающих конструкций – это мера, направленная на создание безопасной среды для учащихся школы.

(Читайте подробнее в нашем материале "Красивой набережной в Твери больше нет")

Заборы устанавливают и в других районах города у ряда школ и детских садов. Конечно, никто не будет спорить, что детям нужна защита и что дорога перед школой должна быть отделена. Но во многих местах заборы просто неуместны. Например, у императорского дворца и вокруг сквера памяти жертв репрессий.

- Чем больше заборов, тем более провинциальным выглядит город, - утверждает известный тверской архитектор Алексей Жоголев. - К чему тогда эти разговоры о туристической привлекательности, если исторический центр будет огорожен? Заборы уродуют облик города. Проблему безопасности можно решить по-другому. Во всём мире делают ограждения, чтобы автомобили не влетали на тротуары, для этого достаточно установить столбики, но не забор. У нас всё сделано наоборот. Даже если поменять дизайн забора, суть его и производимый эффект от этого не изменятся.

Кстати, о дизайне. Городские власти решили подсластить пилюлю и заменить «могильные» заборчики.

- Будет рассмотрен вопрос замены стандартного ограждения на иные конструкции, гармонично вписывающиеся в окружающую среду, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Это позволит обеспечить как эстетичный внешний вид ограждений, так и их функциональность в части обеспечения безопасности пешеходов.

Странно, что на фоне такого заявления работы по установке оград не приостановлены.