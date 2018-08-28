«Тверь Водоканал» сделает анализ воды из колодцев и скважин

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-28T14:04:04+03:00

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Предлагаются различные перечни показателей в зависимости от глубины источника, а также с учетом близости автомобильных дорог для источников глубиной до 15 метров.

Центральная аналитическая лаборатория тверского водоканала имеет аккредитацию, подтвержденную Федеральной службой по аккредитации. Некоторое время назад лаборатория прошла аккредитацию по новым критериям, в частности получила право на проведение радиологических и ряда новых микробиологических исследований.

«Тверская вода имеет богатый минеральный состав, при этом в ней от природы много железа и фтора и могут присутствовать радионуклиды. Вода, подаваемая в централизованную систему, особым образом подготавливается, в результате приобретает сбалансированный состав. Владельцы колодцев и скважин должны знать состав воды из своих источников, чтобы правильно подобрать средства доочистки. Сегодня мы готовы предоставить им такую услугу», - говорит начальник аналитической лаборатории ООО «Тверь Водоканал» Алла Пашкова.

Познакомиться с перечнем рекомендуемых показателей для исследования воды можно на официальном сайте ООО «Тверь Водоканал» в разделе Абонентам – Платные услуги. Там же указано, в какую тару необходимо собрать воду для анализа.

Обращаться по этому вопросу следует по телефону 620-777, доб. 607 или непосредственно в офис предприятия по адресу: ул. 15 лет Октября, 7, каб. 104.