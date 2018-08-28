2018-08-28T14:03:51+03:00
Политика

Преемственность станет традицией

Настало время не отвлекаться на политические интриги
Иван СОКОЛОВ
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На снимке слева направо: председатель комитета ЗС по аграрной политике Сергей Веремеенко, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Фото: Пресс-служба ПТОНа снимке слева направо: председатель комитета ЗС по аграрной политике Сергей Веремеенко, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Фото: Пресс-служба ПТО
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Мало кто из аналитиков и экспертов отметил, что после выборов депутата Государственной Думы, которые состоятся 9 сентября, в регионе до 2021 года наступит политическое затишье.

Напомним, до этого мы каждое лето переживали крупные избирательные кампании: выборы губернатора, депутатов Госдумы, Законодательного собрания, депутатов Тверской городской Думы и, наконец, президентская кампания в марте 2018 года. Активный электоральный цикл, скорее, пошел региону на пользу.

Ведь в ходе избирательных кампаний на всевозможных медиаплощадках, в социальных сетях, на дебатах, на внутриэлитных переговорах шли дискуссии о принципах работы управленческих механизмов, путей достижения целей развития региона.

Окончание электорального цикла как раз и означает, что после активных обсуждений регион получит возможность спокойно сконцентрироваться на самом развитии. Можно надеяться, что управленческая команда региона уже не будет отвлекаться на различные политические интриги, уйдет с головой в работу по социально-экономическому развитию Тверского региона.

24 августа в Твери прошел форум муниципальных образований, который продемонстрировал, что местные элиты консолидированы вокруг региональной стратегии развития. С ключевым докладом выступил глава региона Игорь Руденя. Форум посетил Владимир Васильев, который почти год назад по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил Республику Дагестан. По мнению экспертов, приезд в Тверскую область Васильева означает сохранение единой команды и консенсуса вокруг единого вектора развития Верхневолжья.

Теперь, когда в регионе начинается конкретная работа c проектами, важно сохранить политическую преемственность, не расплескав наработанное. Возможно, именно с этим связан визит Владимира Васильева. Для кого-то его появление стало неожиданностью, но, с точки зрения текущего политического расклада, это естественно, так как Владимир Васильев и губернатор Игорь Руденя – члены одной команды.

Именно поэтому довыборы депутата Государственной Думы важны как продолжение курса развития территории в единой логике управленческой команды. По мнению Владимира Васильева, главное - сохранить преемственность в реализации задач как на региональном, так и на федеральном уровне. В своем выступлении о сентябрьских выборах на форуме он подчеркнул, что важно «усилить сегодняшнюю систему власти» и «не вносить расхождения векторов» и «разнобоя».

На взгляд аналитиков, до этого в Тверском регионе в политике не практиковалась такая важная вещь, как преемственность. Обычно бывало, увы, по-другому: начатая работа бросалась на полпути, достижения забывались, программы начинались с нуля. В итоге многие проекты приходилось начинать заново. Появление Васильева на форуме, обсуждение сотрудничества двух субъектов Федерации с губернатором Тверской области говорит о конкретных действиях единой команды.

Так что визит Васильева продемонстрировал то, что в региональной политической жизни появляется преемственность. Хочется, чтобы она стала традицией.

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