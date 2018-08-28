2018-08-28T16:37:03+03:00
Общество

В Твери сорвано строительство школы-детского сада для 640 детей

Подрядчик оказался недобросовестным
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Не скоро теперь детишки пойдут в эту школу Фото: : пресс-служба администрация ТвериНе скоро теперь детишки пойдут в эту школу Фото: : пресс-служба администрация Твери
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Прямо перед Днём знаний подоспела удручающая новость: в Твери сорвано строительство школы-детского сада для 560 школьников и 80 малышей.

В прошлую пятницу, 24 августа, комиссия Тверского управления федеральной антимонопольной службы России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение департамента ЖКХ администрации Твери. Городские чиновники попросили включить фирму-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания «Еврострой» была уличена в неисполнения условий контракта по строительству школы-детского сада в микрорайоне «Юность».

- Установлено, что компании надлежало выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Школа-детский сад» на 560 ученических и 80 детских мест на общую сумму более 473 млн рублей, - сообщает пресс-служба УФАС. - Однако предприятие смогло выполнить работы только на 163 млн рублей, в дальнейшем работы на объекте не велись.

В связи с этим департамент ЖКХ в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и обратился к антимонопольной службе, которая прислала на объект комиссию для проверки.

Дети, в новую школу в этом году не пойдём Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Дети, в новую школу в этом году не пойдёмФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Комиссией установлено, что департамент имел все законные основания отказаться от сотрудничества.

- В прошлом году строительство шло очень активно и укладывалось в сроки, но потом у подрядчика начались проблемы, - пояснили «Комсомолке» в городской администрации. - Два раза срок сдачи объекта продлевался, но это не помогло. Возведена коробка здания, но не выполнены отделка и благоустройство территории.

На данный момент уже ведутся поиски нового подрядчика. Ну а прежнему придётся нести ответственность за свои огрехи.

- Теперь данная фирма, её директор, а также учредители не смогут принимать участие в госзакупках сроком на два года со дня внесения информации в Реестр, - сообщает руководитель УФАС Владимир Фомин.

Правда, коммерсанты давно научились обходить систему, просто закрывая старую фирму и возрождаясь под новым названием и с новыми учредителями.

Кстати, ситуация со школой очень напоминает историю с дворами, разорёнными по программе благоустройства. Некоторые дворы уже второй год представляют собой мешанину грязи и щебёнки: подрядчики бросили работу на полпути.

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