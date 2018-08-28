2018-08-28T15:55:52+03:00
Общество

Ореховый спас в Твери - первый каравай, пироги с грибами и двойной орех на богатство

Завершение третьего праздника говорит о наступлении осени и начале сбора урожая зерновых
Ирина ТАРАСОВА
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Традицией Орехового (Хлебного) Спаса на Руси всегда был первый каравай из муки нового урожая. Фото: Жанна ГордееваТрадицией Орехового (Хлебного) Спаса на Руси всегда был первый каравай из муки нового урожая. Фото: Жанна Гордеева
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Три Спаса - это как три ступеньки в осень. Первый - Медовый. Второй - Яблочный. И, наконец, третий - Ореховый, или, как его еще называют, Хлебный, или Холщовый Спас.

Завершающий август третий Спас отмечают строго в один день, впрочем, как и два предыдущих, - 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы и окончания Успенского поста.

В этом празднике смешалось сразу несколько традиций: религиозная (в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа) и бытовая.

Согласно преданию, больной проказой правитель Авгарь отправил к Иисусу Христу своего живописца Анания с просьбой об исцелении. Господь вытерся полотенцем, и на нем остался его лик. После того, как Авгарь приложился к полотенцу, сразу исцелился. В честь этого события и был установлен праздник. Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

А вот что касается названия Ореховый, то здесь как раз и сказалась хозяйственно-бытовая составляющая простого народа. Именно к концу августа созревали орехи и злаки. Все это необходимо было освятить в храме и только потом употреблять в пищу.

Традицией Орехового (Хлебного) Спаса на Руси всегда был первый каравай из муки нового урожая. Пекли и пироги, зачастую именно с грибами, которых в лесах уже было много. Не забывали и про орехи, их добавляли в блюда.

Кстати, о добрых приметах. Одна из них говорит, что найти сросшийся орех - к большой удаче. Если хранить его в кошельке, то будет много денег. Остается лишь проверить, миф это или реально работает.

Прежде чем угощаться, принято было и орехи, и пироги сначала освятить в храме Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Прежде чем угощаться, принято было и орехи, и пироги сначала освятить в храмеФото: Александр ЧЕРНЫХ

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