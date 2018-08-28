Для курсантов академии ВКО в центре Твери перекроют движение

СЕГОДНЯ 12:08 2018-08-28T12:12:12+03:00

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Курсанты первого курса Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова 31 августа будут принимать присягу.

Мероприятие традиционное, и проходит оно на площади Победы.

Но предваряют присягу репетиции официальной части. В связи с этим с 28 по 31 августа временно изменена схема движения транспорта в центре Твери. Проходить репетиции будут вечером, так что особых неудобств перекрытия доставить не должны.

А перекрыта будет часть улицы Софьи Перовской, от улицы Ефимова - это там, где ближайший к суворовскому училищу светофор, до моста через Тьмаку. В этот момент по мосту можно будет проехать только в сторону улицы Бебеля.

Вот график перекрытий:

- 28, 29 и 30 августа 2018 года с 22:00 до 24:00,

- 31 августа 2018 года с 9:00 до 11:30.

Объезд перекрытых участков будет регулироваться временными знаками.

Так что если в указанное время вы собираетесь проехать в районе обелиска Победы, то не удивляйтесь перекрытию и заранее планируйте объезд.