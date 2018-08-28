Для курсантов академии ВКО в центре Твери перекроют движение
Курсанты первого курса Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова 31 августа будут принимать присягу.
Мероприятие традиционное, и проходит оно на площади Победы.
Но предваряют присягу репетиции официальной части. В связи с этим с 28 по 31 августа временно изменена схема движения транспорта в центре Твери. Проходить репетиции будут вечером, так что особых неудобств перекрытия доставить не должны.
А перекрыта будет часть улицы Софьи Перовской, от улицы Ефимова - это там, где ближайший к суворовскому училищу светофор, до моста через Тьмаку. В этот момент по мосту можно будет проехать только в сторону улицы Бебеля.
Вот график перекрытий:
- 28, 29 и 30 августа 2018 года с 22:00 до 24:00,
- 31 августа 2018 года с 9:00 до 11:30.
Объезд перекрытых участков будет регулироваться временными знаками.
Так что если в указанное время вы собираетесь проехать в районе обелиска Победы, то не удивляйтесь перекрытию и заранее планируйте объезд.