2018-08-27T13:58:43+03:00
Общество

Нет целлофану, да креативу: Какие букеты нравятся Тверским учителям

"Комсомолка" выяснила вкусы педагогов в преддверии первого сентября
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Цветы всегда уместны, главное - правильно оформитьЦветы всегда уместны, главное - правильно оформитьФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Скоро в школу, и этот факт заботит родителей куда больше, чем ребятишек. Праздник - не только повод для радости, но и определённые обязательства, например, букет для учителя в руках школьника. Выбирают его, конечно же, родители. Выбирают, исходя из своих представлений о прекрасном, ну и толщины кошелька.

Мы опросили педагогов и узнали их цветочные предпочтения, а также взгляды на дизайн букетов.

Ирина Кучина, «учитель года-2016», преподаватель немецкого языка:

- Мои любимые цветы - герберы. В букете главное, чтобы он был составлен со вкусом, изящно. Не люблю большие, помпезные, особенно если они в целлофане. Целлофан чаще всего неуместен. Впрочем, любые цветы хороши, если их дарят от чистого сердца.

По опыту работы скажу, что часто ученики приносят розы или цветы, выращенные на даче. У некоторых получается составить очень удачные букеты.

Ирина Кучина, «учитель года-2016» Фото: Управление образования Твери

Ирина Кучина, «учитель года-2016» Фото: Управление образования Твери

Екатерина Седова, «учитель года-2014», преподаватель английского языка:

- Мне больше всего нравится сирень - замечательные цветы. Если говорить о букетах, то я предпочитаю фруктовые. Или даже колбасные. Это оригинально и, чего стесняться, очень вкусно! Иногда такие букеты дарят, что весьма приятно.

Екатерина Седова, «учитель года-2014» Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Екатерина Седова, «учитель года-2014»Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Наталья Евстигнеева, «учитель года-2018», преподаватель химии:

- Любимые цветы - герберы. Букет должен быть средних размеров, удобный. Целлофан на цветах не нравится.

Наталья Евстигнеева, «учитель года-2018» Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Наталья Евстигнеева, «учитель года-2018»Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Ксения Григорьева, директор Оленинской основной школы, самый молодой директор в Тверской области и победитель конкурса «Мисс Оленинский район-2017»:

- Цветы люблю все и самые разные. Правда, мне всегда жалко, когда цветы вянут в вазах и их практически через недельку приходится выбрасывать. Букеты из конфет или фруктов, икебаны - очень оригинально и более практично, но, мне кажется, мы ещё не скоро поменяем традицию дарения букетов из цветов на другие подарки. А вообще, не так дорог подарок, как внимание. Достаточно искренних слов с поздравлениями от ребёнка.

Ксения Григорьева, директор Оленинской основной школы Фото: личная страница героя публикации

Ксения Григорьева, директор Оленинской основной школы Фото: личная страница героя публикации

Стоит отметить, что в последние годы наметилась мода на уменьшение размера первосентябрьского букета. Особенно это актуально для первоклашек, ведь негоже, чтобы цветы полностью скрывали маленького школяра, да и держать на линейке маленький букет удобнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Двух молодых мужчин разыскивают в Твери
Два 10-летних ребенка отравились лекарствами в заброшенном госпитале в Тверской области
Арестовали предпринимателя, который занимался незаконной вырубкой леса в Тверской области
Три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение жилья
Пьяный водитель сбил пенсионерку во дворе дома в Твери
Женщина украла дорогой телефон у посетителя кафе в Тверской области
Тверь прощается с выдающимся музыкантом Сергеем Локтевым
Холодной воды не будет до вечера в центре Твери
Новый дом культуры построили в посёлке Красномайский Тверской области
Несовершеннолетняя девочка получила травмы в результате ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Неизвестный водитель спровоцировал ДТП в Твери
Иномарка и маршрутка лоб в лоб столкнулись в Тверской области
Молодая девушка получила травмы в ДТП в Тверской области
10 придомовых территорий отремонтировали в Твери
Мошенники обманом заставили жительницу Твери перевести им четыре тысячи рублей
Во всех районах Твери пройдут дневные отключения электроэнергии
Спортсмен из Тверской области завоевал "золото" на чемпионате мира по гребле
Сбежавшие из школы-интерната подростки найдены в Тверской области
Зарубежные дипломаты собрались в Тверской области на спортивные состязания
Троих жителей Тверской области подозревают  в угоне лодки
Прах бойца, погибшего в Тверской области, захоронен в Сибири рядом с могилами предков