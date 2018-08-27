Нет целлофану, да креативу: Какие букеты нравятся Тверским учителям

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-27T13:58:43+03:00

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Скоро в школу, и этот факт заботит родителей куда больше, чем ребятишек. Праздник - не только повод для радости, но и определённые обязательства, например, букет для учителя в руках школьника. Выбирают его, конечно же, родители. Выбирают, исходя из своих представлений о прекрасном, ну и толщины кошелька.

Мы опросили педагогов и узнали их цветочные предпочтения, а также взгляды на дизайн букетов.

Ирина Кучина, «учитель года-2016», преподаватель немецкого языка:

- Мои любимые цветы - герберы. В букете главное, чтобы он был составлен со вкусом, изящно. Не люблю большие, помпезные, особенно если они в целлофане. Целлофан чаще всего неуместен. Впрочем, любые цветы хороши, если их дарят от чистого сердца.

По опыту работы скажу, что часто ученики приносят розы или цветы, выращенные на даче. У некоторых получается составить очень удачные букеты.

Ирина Кучина, «учитель года-2016» Фото: Управление образования Твери

Екатерина Седова, «учитель года-2014», преподаватель английского языка:

- Мне больше всего нравится сирень - замечательные цветы. Если говорить о букетах, то я предпочитаю фруктовые. Или даже колбасные. Это оригинально и, чего стесняться, очень вкусно! Иногда такие букеты дарят, что весьма приятно.

Екатерина Седова, «учитель года-2014»Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Наталья Евстигнеева, «учитель года-2018», преподаватель химии:

- Любимые цветы - герберы. Букет должен быть средних размеров, удобный. Целлофан на цветах не нравится.

Наталья Евстигнеева, «учитель года-2018»Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Ксения Григорьева, директор Оленинской основной школы, самый молодой директор в Тверской области и победитель конкурса «Мисс Оленинский район-2017»:

- Цветы люблю все и самые разные. Правда, мне всегда жалко, когда цветы вянут в вазах и их практически через недельку приходится выбрасывать. Букеты из конфет или фруктов, икебаны - очень оригинально и более практично, но, мне кажется, мы ещё не скоро поменяем традицию дарения букетов из цветов на другие подарки. А вообще, не так дорог подарок, как внимание. Достаточно искренних слов с поздравлениями от ребёнка.

Ксения Григорьева, директор Оленинской основной школы Фото: личная страница героя публикации

Стоит отметить, что в последние годы наметилась мода на уменьшение размера первосентябрьского букета. Особенно это актуально для первоклашек, ведь негоже, чтобы цветы полностью скрывали маленького школяра, да и держать на линейке маленький букет удобнее.