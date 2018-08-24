Сотрудники «Тверь Водоканала» помогли бездомным животным

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-24T11:11:38+03:00

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Акция по сбору средств была инициирована молодыми сотрудниками предприятия, которые следят за деятельностью приюта и его активистов в группе «Помощь бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».

«Можно по-разному относится к бездомным кошкам и собакам и призывам собирать средства на какие бы то ни было цели. Мы считаем, что до тех пор, пока нет других инструментов решения проблемы безнадзорных животных, помочь им могут только неравнодушные и добрые люди», - говорит председатель Совета молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» Юлия Осотина.

Сегодня в приюте живут более 200 собак и полтора десятка кошек. Их хорошо кормят, всех вакцинируют, по возможности стерилизуют и при необходимости лечат. В этом представители трудового коллектива водоканала убедились лично.

Около 150 кошек живут в приюте

«К сожалению, большинство питомцев остаются в приюте на всю жизнь, хотя среди них много молодых, здоровых и общительных животных. Мы познакомились в приюте с потрясающим черным котом – он большой, пушистый, контактный, просто красавец. Думаю, если возникает желание завести питомца, начинать следует с посещения приюта», - делится мнением член Совета Молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» Наталья Кондратьева.

Ящики для пожертвований установлены не только на производственной базе, но и в офисе «Тверь Водоканала». Совет молодых специалистов отдельно благодарит всех посетителей, которые внесли свою лепту. Акция по сбору средствдля помощи приюту для бездомных животных будет продолжаться.