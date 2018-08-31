Новый молочный завод открыт в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:22 2018-08-31T18:41:04+03:00

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За последние несколько лет Конаковский район стал одним из главных центров мясного и молочного животноводства Тверской области. Произведенная здесь продукция отправляется по городам и весям не только Верхневолжья, но и соседствующих регионов. На достигнутом никто останавливаться не собирается. Продуктовая экспансия продолжается. 31 августа в Дмитровой Горе был открыт "Дмитрогорский молочный завод", предприятие, которое в состоянии перерабатывать более 88 000 тонн молока в год.

Путь в Дмитрову Гору из Твери не долог и не тернист. Чуть более часа потребовалось водителю, чтобы доставить журналистов до точки назначения. Все этом время за окном с разной скоростью проносились деревья, дома, люди, автомобили. Когда автобус занял место на парковке, поток журналистов двинулся в сторону нового завода. Оказавшись на территории предприятия, кто-то сразу пошел в сторону продуктовых лавок. Там угощали пирожками, бутербродами, сосисками в тесте, и конечно же всякими молочными вкусностями.

Миновав продуктовую западню, перед глазами предстала небольшая площадка, где расположились сотрудники предприятия. Несколько десятков человек стояли у поребрика напротив колонок, из которых играла русская народная музыка в современной интерпретации. В это же время из травы доносился стрекот сверчка, который решил встать в оппозицию к современным технологиям.

Организованная для журналистов программа предусматривала посещение внутренних убранств завода. Посмотреть было на что. В строительство нового завода было вложено более 2,7 млрд рублей. На эти средства в том числе было закуплено и современное автоматизированное оборудование, поэтому участие человека в производстве минимально. В год предприятие может давать до 50 тыс. тонн готовой продукции, в ассортимент которой входит более 140 различных наименований. Кстати, несмотря на технические изыски, ещё 250 человек теперь имеют стабильную работу.

- Сегодня очередной этап в развитии группы компаний, которой гордится Тверская область. Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. Правительство региона будет принимать активное участие в развитии проектов «АгроПромкомплектации», — сказал Игорь Руденя, обращаясь к работникам предприятия и гостям.

Слова губернатора были встречены апплодисментами, а некоторые из присутствующих и вовсе решили записать происходящее на видео. Наверное на память.

- Большой инновационный завод будет являться одним из флагманов экономики Тверской области. Компания «АгроПромкомплектация» — это серьёзный и очень показательный пример качественного государственно-частного партнёрства. Могу сказать, что те средства, которые государство выделяет в поддержку агропромышленного комплекса, идут на правильное развитие, — подчеркнул экономическую сторону вопроса министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Слова министра подтверждают цифры. В 2010 – 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья шесть инвестиционных проектов на общую сумму в 17 млрд рублей. Новое мощности обеспечили работой более 2,5 тысяч жителей Верхневолжья. В 2017 предприятие входящие в группу компаний реализовали 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, а валовое производство молока достигло цифры 44,8 тыс. тонн.

- Для нас очень важно развитие этой отрасли. Инвестиционные проекты по сути являются драйверами, как объемного, так и технологического роста. В текущем году с «Агропромкомплектацией» мы хотим реализовать еще четыре дополнительных проекта, — рассказал о ближайших планах председатель правления АО «Россельхозбанка» Борис Листов.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в ЦФО по темпам роста продукции животноводства. В денежном выраженнии объем продукции составил 37,5 млрд рублей, из которого 28,5 млрд рублей приходятся на животноводство. За первое полугодие 2018 года было произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

Но на достигнутом никто останавливаться явно не думает. Поблизости Москва, а это огромный рынок сбыта. В Тверской области реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов, на которые будет направлено порядка 35 млрд рублей.