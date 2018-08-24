В Твери продолжаются работы по ремонту дворовых территорий

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-24T20:15:19+03:00

На 10 из 28 объектов работы уже завершены. На остальных придомовых территориях ведется ремонт

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Напомним, в этом году ремонтные работы будут выполнены на 28 объектах во всех районах города. В настоящее время ремонт закончен в трех дворах поселка Литвинки, на бульваре Шмидта, улице Склизкова, в поселке Химинститута, на улице Фадеева, Тверском и Октябрьском проспектах.

На бульваре Ногина, 10 корпус 1 и 2 рабочие укладывают бортовой камень возле подъездов. Затем в планах подрядчика заасфальтировать тротуары и приступить к основной площадке. После этого будет приведена в порядок зеленая зона, где располагается детская площадка. Здесь предусмотрены тротуары, которые будут смыкаться по круговому радиусу, чтобы дети могли кататься на велосипедах, а молодые мамы гулять с колясками.

На улице Республиканской во дворе домов 9, 11 и 13 идут работы по разборке старого асфальтового покрытия. Придомовая территория здесь очень большая – более 10 тысяч квадратных метров. Ремонт здесь должен быть завершен до конца сентября.

Контроль качества сделанных работ на каждом объекте осуществляется в течение всего производственного цикла в постоянном режиме.