Приватизаторы земли тверской: Депутаты решили послать МУП «ТСАХ» на новые три буквы

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-24T17:05:16+03:00

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На очередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли решение перевести муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» (МУП «ТСАХ») в распространённую коммерческую форму - в общество с ограниченной ответственностью (ООО). И эти волшебные три буквы разделили и депутатов, и, что самое главное, горожан.

- В апреле этого года по итогам конкурсного отбора МУП «ТСАХ» было наделено статусом Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для работы на территории области необходима смена формы собственности, - объясняет метаморфозу пресс-служба Тверской городской Думы.

Представитель городской администрации Андрей Гаврилин заверил депутатов, что единственным собственником активов ТСАХа останется муниципалитет, и передавать или продавать ООО кому-либо никто не планирует. В итоге 20 парламентариев проголосовали за смену формы собственности.

Нашлись депутаты, у которых подобные заявления не вызвали доверия.

- МУП «ТСАХ» выиграло конкурс и стало региональным оператором по обращению с отходами, а это накладывает дополнительные обязательства, которые будет трудно выполнить, - поделился с «Комсомолкой» депутат Тверской городской Думы Сергей Шишков. - Невыполнение обязательств повлечёт различные штрафы и взыскания, которые муниципалитет оплатить не в состоянии. Передача МУПа в коммерческую собственность - это способ уйти от издержек, связанных со статусом регионального оператора. Рано или поздно найдётся инвестор, который перекупит активы и станет полноправным хозяином. Таким образом город потеряет предприятие, и частник будет диктовать свои условия.

Но есть и аргументы за преобразование МУПа в ООО

- Муниципалитет и дальше будет диктовать политику предприятия, а вся ответственность и возможные штрафы лягут на директора и руководство приватизированного предприятия, - уверен депутат ТГД Сергей Мамонов. - Кроме того на них лягут накладные расходы, покупка ГСМ и обновление автопарка. Также предприятие станет более оперативным в принятии и выполнении решений, так как раньше ему приходилось приобретать каждый винтик через систему госзакупок, а в случае с ООО директор сам решит, что и почём покупать.

А зарплату сохраните?Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Марина Цуркан, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления Института экономики и управления Тверского государственного университета.

- На федеральном уровне еще в сентябре 2017 года заявлено о необходимости упразднения такой организационно-правовой формы, как МУП, к концу 2018 года, что уже начали осуществлять в большинстве субъектов РФ. Преобразование МУПов в ООО подразумевает приватизацию муниципального имущества. Конечно, всегда есть риски при смене формы собственности, но их можно минимизировать. На этапе преобразования МУП необходимо подготовить такой Устав организации, который чётко определит границы полномочий учредителей и потенциальных инвесторов, например, какую долю активов они могут получить и на каких условиях их использовать. Также в Уставе целесообразно отразить необходимость формирования резервного фонда и порядок применения его средств для обеспечения устойчивости выполнения функции ООО. Так как тариф регулируется, на тарифах для населения смена организационной формы не должна сказаться, а увеличивать прибыль организация будет за счет снижения производственных издержек.

ЛЫКО В СТРОКУ

Не верю!

Отрадно, что сторонники приватизации ТСАХа верят в светлое будущее. Но, как писал классик, «надежды юношей питают». На подконтрольную одному ли лицу или целому муниципалитету фирму всегда найдётся некто, желающий прибрать собственность к своим рукам. И приберёт, если очень захочет.

Кроме того, вывоз мусора - это муниципальный заказ, а значит - конкурсы, конкурсы, конкурсы... А что такое конкурсы, мы видим по ремонту дорог. Пока торги пройдут, пока документацию утвердят, то да сё, и ремонт начинается к осени. Вот такая же бодяга будет с мусором, помяните моё слово!

Но, может, муниципалитет и вовсе без конкурсов хочет обойтись, переложив все заботы об уборке мусора на горожан?! А как же малоимущие и социально незащищённые? А никак, получается... Поэтому я в такую «приватизацию» не верю!