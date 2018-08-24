2018-08-24T16:34:44+03:00
Общество

Между площадками фестиваля "Вкус верхневолжья" будет курсировать бесплатный автобус

Публикуем расписание
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Ощути вкус ВерхневолжьяОщути вкус Верхневолжья
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На гастрономическом фестивале "Вкус Верхневолжья" гостей между площадками будет возить автобус.

"Вкус Верхневолжья" приобрёл действительно большой размах.

Будут работать три площадки: на площади Славы, напротив ресторана "Викинг" и напротив бизнес-центра "Тверь". На первой с 11 часов стартуют мастер-классы от шеф-поваров тверских ресторанов, предусмотрена детская программа, живая музыка от кавер-групп, в том числе, столичного коллектива "Мистер-Твистер".

Между площадками будет курсировать бесплатный автобус.

Расписание рейсов:

ул. Крылова ост. ул. Скв.-Степанова (ресторан Викинг) ул. Крылова

Отправление Прибытие Отправление Прибытие

11:00 11:20 11:30 11:47

12:00 12:20 12:30 12:47

13:00 13:20 13:30 13:47

14:00 14:20 14:30 14:47

15:30 15:50 16:00 16:17

16:30 16:50 17:00 17:17

17:30 17:50 18:00 18:17

18:30 18:50 19:00 19:17

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