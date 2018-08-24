Между площадками фестиваля "Вкус верхневолжья" будет курсировать бесплатный автобус

А как же принципы? Русская Барби-вегетарианка снялась без лифчика в обнимку со свиной ногой

Жительница Новосибирска Юлия Кригер, которая семь лет не ест мяса, похоже, решила изменить своим убеждениям и снялась в рекламе хамона