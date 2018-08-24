Между площадками фестиваля "Вкус верхневолжья" будет курсировать бесплатный автобус
На гастрономическом фестивале "Вкус Верхневолжья" гостей между площадками будет возить автобус.
"Вкус Верхневолжья" приобрёл действительно большой размах.
Будут работать три площадки: на площади Славы, напротив ресторана "Викинг" и напротив бизнес-центра "Тверь". На первой с 11 часов стартуют мастер-классы от шеф-поваров тверских ресторанов, предусмотрена детская программа, живая музыка от кавер-групп, в том числе, столичного коллектива "Мистер-Твистер".
Между площадками будет курсировать бесплатный автобус.
Расписание рейсов:
ул. Крылова ост. ул. Скв.-Степанова (ресторан Викинг) ул. Крылова
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
11:00 11:20 11:30 11:47
12:00 12:20 12:30 12:47
13:00 13:20 13:30 13:47
14:00 14:20 14:30 14:47
15:30 15:50 16:00 16:17
16:30 16:50 17:00 17:17
17:30 17:50 18:00 18:17
18:30 18:50 19:00 19:17