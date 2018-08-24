Выходные в Твери: Есть, слушать, любить кино

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-24T12:29:04+03:00

Выбирайте, куда идти, что смотреть и чем угощаться! Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Проводить лето в Твери предлагают ярко: и сытно, и интересно. Главное, как говорится, все спланировать заранее. Ведь в Твери в эти выходные пройдут сразу три фестиваля и одна акция.

ЕДИМ ДО ОТВАЛА

Много вкусной еды не бывает, убеждены в областном центре не только организаторы гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья», но и сами жители города. Фестиваль настолько полюбился тверичанам, что пройдет второй год подряд и, возможно, станет ежегодным.

25 августа полакомиться местными изысками приглашают сразу на три городские площадки: помимо центральной на площади Славы в этом году будут организованы площадки в Московском районе (бизнес-центр «Тверь») и Заволжском (ресторан «Викинг»).

В программе - разнообразные мастер-классы, развлекательные зоны, фермерский рынок, лекции об истории тверской кухни и, конечно, дегустация блюд. Акцент гастрономического фестиваля в этом году будет сделан на национальной кухне. Помимо тверских ресторанов в фестивале примут участие повара из различных районов Тверской области.

25 августа с 10.00 до 22.00.

УЧИМСЯ И МАСТЕРИМ

Вот уже второй год подряд жители в областном центре смогут рассказать о том, «Чего хочет Тверь».

Фестиваль с говорящим названием пройдет 25 и 26 августа. Все мероприятия состоятся на территории горсада, где будут работать разнообразные тематические площадки: ресторанный дворик, мастерские для взрослых и детей, призовой квест, детская анимация, зона отдыха.

Можно будет посетить и полезные встречи: послушать лекции на траве, побывать на экскурсиях или посетить точку, где будут обменивать книги и детские вещи.

25 и 26 августа с 12.00.

Посмотреть кино на такой площадке в Твери можно будет впервые

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ КИНО

И кинопоказов в ближайшие выходные будет предостаточно, причем под открытым небом.

Во-первых, Тверь присоединилась к всероссийской ежегодной акции «Ночь кино». В ночь с 25 на 26 августа по всей стране будут показаны популярные российские фильмы, отобранные в ходе интернет-голосования. Нам покажут «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

В Твери оценить картины можно будет на двух площадках: на летней эстраде в горсаду и на летней веранде «Антикинотеатра BLACK ROOM».

С 20.30 до 2.15.

А во-вторых, в этот же день, 25 августа, и тоже в горсаду Твери можно будет проголосовать за лучшую отечественную короткометражку. На этот раз в рамках конкурсного показа Всемирного фестиваля уличного кино. Мероприятие завершит фестиваль «Чего хочет Тверь». Место встречи – лестница к Волге, так что можно и кино смотреть, и видами реки любоваться.

Программа обещает быть интересной. Горожане увидят лучшие за прошедший год короткометражки молодых режиссеров и смогут проголосовать за победителя светом фонариков.

В программе: «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Куда приводят сны» Марка Лиманского, «Успех» Валентина Сунцова, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Взятка» Алексея Харитонова, «Темная ночь» Ивана Плечева и «Ой» Аллы Елисеевой.

25 августа с 21.00.