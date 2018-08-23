2018-08-23T15:46:15+03:00
Общество

Память героев Курской битвы почтили в Твери

75 лет назад завершилось переломное сражение Великой Отечественной войны
Альберт БОЙКОВ
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Спартак Сычев (на фото слева) участник Курской битвыСпартак Сычев (на фото слева) участник Курской битвыФото: Альберт БОЙКОВ
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23 августа 1943 года советские войска сумели одержать окончательную победу в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - на Курской дуге.

На торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине окончания Курской битвы, к обелиску Победы пришли ветераны Великой Отечественной, губернатор, глава Твери, чиновники разных рангов, патриотически настроенная молодежь, горожане. Был среди приглашенных и участник того сражения - 95-летний Спартак Сычев, сегодня он возглавляет Совет ветеранов Курской битвы.

- Я принимал участие в Великой Отечественной войне с самого начала до конца и был на Курской дуге. Это сражение было очень тяжелым и значительным. Немцы рассчитывали, что «Тигры» нанесут сокрушающий удар, а наши воины испугаются этих громил. Но этого не случилось, наши войска встретили врага упорным сопротивлением. Некоторые товарищи уничтожили по 12 танков из противотанковых орудий и получили посмертно звание Героя Советского Союза, - вспоминал у микрофона Спартак Сычев.

Атаман Тверского станичного казачьего общества Альберт Меньшиков вручил Спартаку Андреевичу казачью шашку. Памятный подарок ветеран принял и даже поцеловал. Потом к подножью обелиска присутствующие возложили цветы - в большинстве своем красные гвоздики.

Казак Альберт Меньшиков вручил ветерану шашку Фото: Альберт БОЙКОВ

Казак Альберт Меньшиков вручил ветерану шашкуФото: Альберт БОЙКОВ

Губернатор поздравил ветеранов с праздником Фото: Альберт БОЙКОВ

Губернатор поздравил ветеранов с праздникомФото: Альберт БОЙКОВ

Почетный караул во время салюта Фото: Альберт БОЙКОВ

Почетный караул во время салютаФото: Альберт БОЙКОВ

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