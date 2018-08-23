2018-08-23T14:15:19+03:00
Общество

Тверь ждут жаркие выходные

Синоптики прогнозируют потепление
Альберт БОЙКОВ
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Пляжный сезон еще не закрытПляжный сезон еще не закрытФото: Альберт БОЙКОВ
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Дождь, смерч, жара - всё лето погода преподносила жителям Верхневолжья сюрпризы. В августе погодные капризы пошли на спад - дышать стало полегче, а ночи и вовсе очень даже прохладные. Но ждать осенних дождей рано: лето еще свое возьмет.

- Характер погоды формирует антициклон, область высокого атмосферного давления. Поэтому на небе практически нет облаков. В ближайшие дни температура воздуха будет расти, а в воскресенье может достичь отметки в +28 градусов, - прогнозирует доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

В воскресенье на небе появятся облака, которые сильно не повлияют на летнюю погоду. Солнце всё так же будет радовать своим присутствием на небосклоне, а теплый южный ветер дополнит идиллическую картину. Однако ночью все равно уже достаточно прохладно. Температура будет опускаться до +7 или даже +5 градусов.

Показатели давления будут колебаться около отметки в 755 мм ртутного столба, однако ближайшие дни оно несущественно снизится. Так что об окончательном приговоре лету говорить пока преждевременно.

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