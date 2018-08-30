1 сентября будет тепло и солнечно в Твери

СЕГОДНЯ 12:58 2018-08-30T12:57:34+03:00

А вот в понедельник уже могут пойти дожди

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Август подходит к концу, а небесная канцелярия продолжает подкидывать жителям Тверской области летние сюрпризы. На протяжении всей недели светило солнце, в дневные часы температура воздуха упорно держалась за отметкой в +25 градусов.

- Ближайшие дни погода не изменится. В пятницу воздух может разгореться до +21...+23 градусов, и при этом будет светить солнце. Субботний день тоже будет теплым, но, с большой вероятностью, на небе появятся облака, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В последний выходной день погода не изменится. В воскресенье в регион придет антициклон, а температура воздуха может подняться до +23...+25 градусов. Однако с наступлением понедельника всё может измениться, хотя и не радикально. Ожидаются кратковременные дожди и теплая, по-настоящему летняя погода. По предварительному прогнозу, благоприятная погода будет властвовать в регионе всю следующую неделю.

Согласно данным многолетних наблюдений, норма среднемесячной температуры для нашего региона составляет +16,4 градуса, но в настоящее время эта отметка превышена на 2 градуса. А вот осадки от своего привычного графика отстали. Обычно в августе выпадает 75 мм осадков, однако в 2018 году эта цифра едва достигла отметки в 25 мм.

В общем, погода хороша для всех, кроме школьников: им придётся наблюдать за уходящим летом через окна школьных классов.