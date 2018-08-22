2018-08-22T15:23:58+03:00
Общество

На благо города

Калининская АЭС ежегодно оказывает благотворительную помощь социальным и образовательным учреждениям Тверской области, социально незащищенным гражданам.
Алина ПЕТРОВА
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Благотворительная помощь от Калининской АЭСБлаготворительная помощь от Калининской АЭС
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В 2018 году расходы на благотворительность составили 15 миллионов рублей. Почти 8 млн рублей направлены на проведение ремонта и закупку оборудования образовательным и социальным учреждениям. Удомельскому психоневрологическому интернату выделены средства на приобретение стоматологической установки. Кашаровский детский дом приобрел новые оконные блоки, мебель, реабилитационное оборудование для детей. В Удомельском колледже появилась аудиоаппаратура для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Учащиеся кадетских классов школы № 1 получили новый лазерный тир, а для школьного музея четвертой школы приобретены стеллажи, витрины, баннеры, жалюзи и проектор. Более 800 тысяч рублей предприятие выделило на приобретение проездных билетов для обучающихся в городских школах. 176 школьников, которые проживают в отдаленных районах города, получили именные проездные билеты на бесплатные поездки на городском транспорте.

Благодаря средствам Калининской АЭС разработан эскиз строительства духовно-просветительского центра при Князь-Владимирском соборе - это первый шаг, который необходим для подготовки проекта. 3,8 млн рублей направлены на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, а также детям-сиротам, малообеспеченным семьям, инвалидам, людям, пострадавшим от пожара.

Для дома престарелых в д. Верескуново планируется приобрести автомобиль. Традиционно атомная станция поддерживает спортивные организации, учреждения культуры и дополнительного образования. В 2018 году на эти цели выделено более 1,8 млн рублей.

На благотворительную помощь Удомельская библиотека пополнит свои книжные фонды, детская школа искусств приобретет звуковое оборудование. Общественная организация «Тайфун», спортивный клуб «Орион», Дом детского творчества и Детская юношеская спортивная школа направят выделенные средства на организацию работы спортивных секций, проведение соревнований, закупку инвентаря.

В мае у юных каратистов уже появилось новое покрытие – татами. 700 тысяч рублей выделено на проведение культурных мероприятий, в том числе на организацию Дня города и акцию милосердия молодежи. Всего в течение года благотворительная помощь оказана 34 социальным и образовательным учреждениям Удомли, Вышнего Волочка и Твери.

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