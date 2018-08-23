2018-08-23T11:54:08+03:00
Политика

Глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по школам города

Основная цель поездки – проверить готовность учреждений образования к новому учебному году и наметить планы по ремонту объектов и совершенствованию материальной базы на перспективу
Алина ПЕТРОВА
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На объезде школ. Фото: пресс-службы администрации ТвериНа объезде школ. Фото: пресс-службы администрации Твери
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Первым объектом проверки стала школа №42 в Центральном районе. В настоящее время здесь завершается масштабный ремонт спортивного зала. В первую очередь специалисты произвели полную замену системы электроснабжения, а сейчас идет работа по установке оконных блоков. В следующем году в зале приведут в порядок напольное покрытие.

Кроме того, в рамках реализации программы по ликвидации второй смены в 42-й школе капитально отремонтирован и приспособлен для учащихся начальной школы один из кабинетов, где ранее проходили уроки технологии. Теперь для этого предмета оборудовано другое помещение, а в отремонтированном кабинете в первую смену будут заниматься школьники, которые в прошлом году учились во вторую.

Особое внимание в ходе поездки Глава города уделил вопросам безопасности, в том числе и дорожной. Возле каждой школы к 1 сентября должен быть оборудован пешеходный переход, обеспечено наличие дорожных знаков.

В целом при подготовке учреждений образования к новому учебному году на многих объектах был проведен целый комплекс работ: ремонт кровель, систем электро- и теплоснабжения, замена оконных блоков и ряд других.

В МОУ СОШ №39 в ходе ремонта системы электроснабжения все осветительные приборы были заменены на энергосберегающие, что позволит экономить средства на эксплуатации. «Современные технологии себя оправдывают, поэтому в процессе ремонтных работ в наших школах мы стараемся следовать новым тенденциям», – отметила начальник управления образования Надежда Афонина.

В ходе инспекционной поездки 22 августа Алексей Огоньков посетил школы в Центральном и Московском районах, до конца недели он планирует побывать в образовательных учреждениях Заволжья и Пролетарского района.

– Все школы Твери готовы к приему детей, но основная цель наших поездок связана с задачами на перспективу. Мы отмечаем самые проблемные точки, чтобы в последующем приводить в соответствие с современными требованиями системы теплоснабжения и освещения в образовательных учреждениях, закупать новое оборудование для занятий, – прокомментировал глава города Алексей Огоньков.

Школы готовы к приему учеников. Фото: пресс-служба администрации Твери

Школы готовы к приему учеников. Фото: пресс-служба администрации Твери

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