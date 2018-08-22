2018-08-22T17:46:31+03:00
Политика

Полпред Президента в ЦФО объяснил представителям СМИ, как достичь высшего журналисткого мастерства

Игорь Щёголев посетил Тверь с рабочим визитом
Альберт БОЙКОВ
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Политики поговорили с журналистами о хороших новостях Фото: пресс-служба ПТОПолитики поговорили с журналистами о хороших новостях Фото: пресс-служба ПТО
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22 августа в Тверь с рабочим визитом приехал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Его визит, помимо посещения Вагонзавода и отреставрированного Императорского дворца, включал в себя и разговор о хороших новостях с прессой. Полпред заглянул на дискуссионную площадку 21 фестиваля региональных телерадиокомпаний "Территория хороших новостей".

Среди гостей фестиваля были не только журналисты из 18 регионов ЦФО, но и губернатор Игорь Руденя, руководитель Федерального агенства связи Олег Духовницкий, митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Встречались в бизнес-центре "Тверь". В ожидании высоких гостей здесь гремела музыка, а на маленькой площадке у главного входа танцоры в национальных костюмах проверяли свои каблуки на прочность.

Можно было увидеть на первом этаже и различные изделия мастеров Тверской области: от маленьких сувениров до средневекового оружия.

На втором этаже, где была организованна дискуссионная площадка, было гораздо тише. Рядом то и дело деловито ходили операторы с камерами.

- Раз, два, три, раз, два, три, - то и дело повторяла в микрофон женщина официального вида.

Зал изобиловал информационными досками о жизни князя Михаила Тверского, а все потому что весь год регион отмечает 700 лет со дня его гибели. Начинались доски у входа, прерывались где-то на середине, а потом вновь тянулась практически до конца зала. Можно было взять себе и проспект повествующий о святом князе.

Высокие гости к обозначенному в тайминге времени начала дискуссии почти не опоздали. Вот защелкали объективы камер, загремели стулья под коллегами-журналистами. Все стихло. Первым взял слово полпред Игорь Щёголев.

- Показатель высшего журналистского мастерства — делать хорошие новости, - выдвинул он довольно спорныое с журналисткой точки зрения суждение. - Фестиваль «Территория хороших новостей» проходит уже в 21-й раз — это устоявшаяся традиция. Позитивных событий происходит немало, и если люди о них узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва во время выступления полпреда был задумчив, полистывал страницы в большом планшете. Когда слово взял губернатор Игорь Руденя, плод технического прогресса митрополит решил все-таки убрать.

- СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды – развитие инфраструктуры в регионах, экономики, инвестиционной привлекательности, туриндустрии — это, в конечном счёте, отношение людей к территории, на которой они проживают, — обозначил глава региона.

После выступления официальных лиц, микрофон "ушел" в зал. Представители региональных СМИ делились опытом создания не просто создания позитивных новостей, но и интересных проектов. Так, липецкие коллеги возят ребят по различные площадкам оборудованным для сверстников, после чего делятся своими эмоциями с друзьями и близкими.

Дискутировали час, а потом губернатор и высокий гость отправились осматривать градообразующие предприятия города.

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