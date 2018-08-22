2018-08-22T12:22:09+03:00
Политика

«Депутатский миллион»: Вадим Дешевкин деньги направил в отрасль образования

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Алина ПЕТРОВА
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В детсадах перед первым сентября проводится ремонт групп.В детсадах перед первым сентября проводится ремонт групп.
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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Вадим Дешевкин, как и многие его коллеги, "свой" миллион потратил на благое и понятное дело.

- Деньги направил на отрасль образование, - поясняет он.

Ведь первое сентября прямо по курсу, поэтому в подшефных депутату школах-детсадах ремонтные работы идут полным ходом. Так по 100 тысяч рублей из "депутатского миллиона" Дешевкина потрачено на текущий ремонт в школах № 51 и 24, в центре образования № 49, детсадах № 105,155,163. На ремонт террас детсад № 163 подучил 200 тыяч рублей. На такую же сумму проведен ремонт в групп детсада №142.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

Депутат Вадим Дешевкин. Фото: пресс-служба ТГД

Депутат Вадим Дешевкин. Фото: пресс-служба ТГД

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