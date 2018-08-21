Более трех миллионов рублей «Тверь Водоканал» направил на ремонт коллектора на улице Кутузова
В результате этих работ 100 метров старых бетонных коммуникаций диаметром 1000 мм будут заменены на современную пластиковую гофротрубу диаметром 1200 мм. Это один из самых крупных и сложных объектов в производственной программе водоканала 2018 года. Работы ведутся на узкой улице частного сектора, возможности для маневра тяжелой строительной техники весьма ограничены. Сам коллектор залегает на глубине 4 метра, в непосредственной близости от него проходят водопровод и газопровод, поэтому бригаде приходится значительную часть земляных работ вести вручную. «Кроме того, одновременно с перекладкой труб, мы капитально ремонтируем камеру гашения, в которую приходят две нитки напорного коллектора, а также три колодца, расположенные на этом участке. Объект в силу своей масштабности и значимости на особом контроле. Стараемся выполнить все работы в максимально короткие сроки, без проволочек, сразу делаем обратную засыпку, чтобы минимизировать неудобство для жителей улицы», - комментирует директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева. Напомним, подготовительные мероприятия к этим работам были выполнены еще в июле. Тогда была смонтирована временная перекачка стоков, которая обеспечивает бесперебойное водоотведение во время замены сетей. Завершить работы планируется до конца августа.