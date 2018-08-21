2018-08-21T12:13:12+03:00
Общество

Более трех миллионов рублей «Тверь Водоканал» направил на ремонт коллектора на улице Кутузова

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» ведут работы по перекладке участка самотечного канализационного коллектора на улице Кутузова, между Красинским мостом и Дурмановским переулком.
Алина ПЕТРОВА
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Ремонт коллектора на улице Кутузова в ТвериРемонт коллектора на улице Кутузова в Твери
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В результате этих работ 100 метров старых бетонных коммуникаций диаметром 1000 мм будут заменены на современную пластиковую гофротрубу диаметром 1200 мм. Это один из самых крупных и сложных объектов в производственной программе водоканала 2018 года. Работы ведутся на узкой улице частного сектора, возможности для маневра тяжелой строительной техники весьма ограничены. Сам коллектор залегает на глубине 4 метра, в непосредственной близости от него проходят водопровод и газопровод, поэтому бригаде приходится значительную часть земляных работ вести вручную. «Кроме того, одновременно с перекладкой труб, мы капитально ремонтируем камеру гашения, в которую приходят две нитки напорного коллектора, а также три колодца, расположенные на этом участке. Объект в силу своей масштабности и значимости на особом контроле. Стараемся выполнить все работы в максимально короткие сроки, без проволочек, сразу делаем обратную засыпку, чтобы минимизировать неудобство для жителей улицы», - комментирует директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева. Напомним, подготовительные мероприятия к этим работам были выполнены еще в июле. Тогда была смонтирована временная перекачка стоков, которая обеспечивает бесперебойное водоотведение во время замены сетей. Завершить работы планируется до конца августа.

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