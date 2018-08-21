2018-08-21T16:58:03+03:00
Общество

Первоклашек в Тверской области стало больше

«Комсомолка» выяснила, как обстоят дела со школьной демографией в этом году
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сынок, не волнуйся, в этом году конкурентов у тебя не так многоСынок, не волнуйся, в этом году конкурентов у тебя не так многоФото: Мария ЛЕНЦ
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Первое сентября прямо по курсу. Осталось чуть больше недели, и нарядные детишки с букетами заполонят школьные дворы. В воздух полетят шарики, а и без того похудевшие родительские кошельки приготовятся вновь выделять деньги на экскурсии, репетиторов и подарки именинникам-одноклассникам.

Стоит отметит, что Верхневолжье показывает стабильные показатели по первоклашкам.

- В этом учебном году в первый класс пойдут более 14673 ребёнка, - сообщает региональное Министерство образования.

В прошлом году числа были похуже: тогда чиновники Минобраза сообщали о 14 496 первоклашках. То есть прирост на 177 человек. Если учесть, что в классе в среднем 33 ученика, то в этом году в регионе станет больше на пять первых классов.

Тверские школы примут 5,5 тысячи первоклашек, что остаётся на уровне прошлого года.

Всего же в школу пойдёт более 131 тысячи детей с первого по одиннадцатый класс.

А в это время

Проштрафились на миллион рублей

К началу 2018-19 учебного года должно быть принято 1059 образовательных организаций. Среди них 470 школ и 437 детских садов. Остальные - это детские дома, вечерние школы, колледжи, частные школы и учреждения дополнительного образования. МЧС и другие ведомства уже месяц ходят с проверками. Инспекторы нашли ряд нарушений и выписали ворох предписаний.

Были найдены нарушения требований к искусственному освещению, по материально-техническому состоянию и оснащению учебных помещений, пищеблоков.

- Вынесено постановлений о штрафе на общую сумму более 1 000 000 рублей, - сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

Но не только детишки пойдут в школу. Потихоньку нарастает поток учителей.

За последние пять лет в учреждения образования принят 681 молодой специалист. В этом году школы пришло 123 молодых специалиста, из них 86 человек в городские учреждения, 37 – в сельские.

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