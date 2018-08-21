Первоклашек в Тверской области стало больше
Первое сентября прямо по курсу. Осталось чуть больше недели, и нарядные детишки с букетами заполонят школьные дворы. В воздух полетят шарики, а и без того похудевшие родительские кошельки приготовятся вновь выделять деньги на экскурсии, репетиторов и подарки именинникам-одноклассникам.
Стоит отметит, что Верхневолжье показывает стабильные показатели по первоклашкам.
- В этом учебном году в первый класс пойдут более 14673 ребёнка, - сообщает региональное Министерство образования.
В прошлом году числа были похуже: тогда чиновники Минобраза сообщали о 14 496 первоклашках. То есть прирост на 177 человек. Если учесть, что в классе в среднем 33 ученика, то в этом году в регионе станет больше на пять первых классов.
Тверские школы примут 5,5 тысячи первоклашек, что остаётся на уровне прошлого года.
Всего же в школу пойдёт более 131 тысячи детей с первого по одиннадцатый класс.
А в это время
Проштрафились на миллион рублей
К началу 2018-19 учебного года должно быть принято 1059 образовательных организаций. Среди них 470 школ и 437 детских садов. Остальные - это детские дома, вечерние школы, колледжи, частные школы и учреждения дополнительного образования. МЧС и другие ведомства уже месяц ходят с проверками. Инспекторы нашли ряд нарушений и выписали ворох предписаний.
Были найдены нарушения требований к искусственному освещению, по материально-техническому состоянию и оснащению учебных помещений, пищеблоков.
- Вынесено постановлений о штрафе на общую сумму более 1 000 000 рублей, - сообщает управление регионального Роспотребнадзора.
Но не только детишки пойдут в школу. Потихоньку нарастает поток учителей.
За последние пять лет в учреждения образования принят 681 молодой специалист. В этом году школы пришло 123 молодых специалиста, из них 86 человек в городские учреждения, 37 – в сельские.