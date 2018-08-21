На чемпионат Европы по кикбоксингу в словацкую Братиславу поедет спортсмен из Твери

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-21T14:25:20+03:00

В октябре Александр выступит на ЧЕ по кикбоксингу Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

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С 14 по 21 октября в словацкой Братиславе будет проходить первенство Европы по кикбоксингу. За медали чемпионата будет бороться и сборная России, в состав которой попал тверичанин Александр Малафеев. «КП»-Тверь» связалась со спортсменом и расспросила его о предстоящих стартах и спортивном пути.

- После тренировки напишу ответы на все вопросы, уже возле зала, - так ответил Александр на просьбу рассказать о себе. Спустя два часа атлет сам вышел на связь.

Александру 21 год, 13 из которых он посвятил единоборствам. В возрасте 8 лет наш герой начал заниматься боксом, а спустя 5 лет решил перебраться в кикбоксинг.

- Наверное, как и многие, просто решил попробовать, а потом затянуло, - делится воспоминаниями спортсмен.

Совсем недавно кикбоксер приехал из Севастополя, где с 30 июля по 12 августа проходили сборы главной команды страны перед чемпионатом Европы.

- Во всех весовых категориях у нас около 20 человек, - рассказывает Александр.

Несмотря на то, что спортсмен уже на протяжении 8 лет занимается кикбоксингом, боксерское прошлое дает о себе знать. Со слов атлета, на ринге он предпочитает больше все-таки работать руками.

К тренировкам спортсмен подходит основательно. Александр является действующим чемпионом России по кикбоксингу и обладает званием «мастер спорта». В копилке нашего земляка много наград не только всероссийских, но и международных соревнований.

- Пахать без передышки с сильнейшими, - делится секретом успеха 21-летний спортсмен.

Кстати, в сборную команду страны Александра призывают уже в третий раз. На чемпионате Европы он будет выступать в весовой категории 86 кг. Из будущих соперников спортсмен отмечает хорватов, сербов и поляков.

На состязаниях атлетам предстоит проводить по одному или два боя в день. Каждый поединок состоит из трех раундов по две минуты. Естественно, что итоговое количество боёв будет зависеть от количества соперников. Кстати, перед стартом чемпионата Европы спортсмены проведут контрольные сборы.

А на сайте федерации кикбоксинга России можно найти ориентировочную смету на посещение первенства. Так, спортсменам, зарегистрированным до 25 июля, поездка обойдется в 81 тыс. 100 рублей. В эту цены входит семидневное проживание в трехзвездочном отеле, трансферы, стартовые взносы и другие организационные сборы. А вот суточные и проезд на поезде до Москвы выплачивают командирующие организации.