Полезные ископаемые обогатили бюджет Тверской области на 45 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-21T14:12:59+03:00

Добытыми богатствами можно выложить путь от столицы Верхневолжья до Владивостока

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Расстояние от Твери до Владивостока по прямой 6 444 километра. А теперь представьте, что весь этот путь уложен коробками размером метр на метр и глубиной метр. Весь путь плюс ещё 556 метров - вот вам наглядное описание 7 000 000 кубических метров. Впечатляет?

Так вот, в 2017 году в Тверской области было добыто 7 000 000 кубических метров полезных ископаемых. В эту категорию попали песок, глина, торф, песчано-гравийный материал. Организации, занимающиеся добычей этого сырья, принесли в бюджет региона 45 000 000 рублей налогов.

Но, чтобы ископаемые не иссякли, в регионе действует принятая в прошлом году госпрограмма «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области.

Благодаря этому осуществляется искусственное воспроизводство биологических ресурсов. Так, например, запланировано к выпуску 5 млн 220 тысяч штук молоди щуки, толстолобика, сазана и стерляди. Кстати, Тверская область уверенно держит в ЦФО первое место по воспроизводству рыбных запасов. Хотя оно и понятно, ведь в регионе более 800 рек протяжённостью 17 000 км и 1769 озёр.

А ещё в Тверской области увеличивается площадь общедоступных охотничьих угодий. С 2017 года этот показатель вырос на 140 тыс. га.

Чего греха таить, нечистые на руки организации нередко игнорируют экологическое законодательство и причиняют вред окружающей среде. За это им приходится платить рублём. В 2017 году нарушителям выписали штрафов на 8 млн 600 тыс. рублей.

Приоритетным же для Тверской области является участие в федеральном проекте «Сохранение Волги». На его реализацию в бюджете предусмотрена сумма в 10 млрд рублей.