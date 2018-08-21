В колонии, где отбывает наказание экс-министр РФ Алексей Улюкаев, провели конкурс пирогов

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-21T11:35:40+03:00

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Исправительная колония №1, что в посёлке Большие Перемерки, знаменита тем, что здесь коротает время экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки в два миллиона долларов. Говорят, трудится библиотекарем.

А еще на днях в колонии провели конкурс среди осужденных «Лучший пирог». Участниками конкурса стали осужденные, имеющие поварскую специальность. Так что экс-министр, сами понимаете, пироги не пёк. Но от этого менее интересным и вкусным действо не стало. Соревновались повара 4 часа.

- Жюри оценивали рецепты и профессионализм поваров. На дегустацию членам жюри были предоставлены пироги с различными начинками: с рыбой, мясом, капустой, картошкой, а так же сладкая сдоба, - поясняют в региональном УФСИН.

Победителю вручили сертификат победителя.

Повар и пирог. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области