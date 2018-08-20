Пожар в торговом центре Твери тушили крупными силами пожарных

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-20T14:24:16+03:00

Это уже не первое огнеопасное ЧП в городских торговых центрах

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 августа, часть жителей микрорайона «Южный» проснулась от едкого запаха гари. Клубы черного дыма поднимались из здания, где раньше находился магазин «Тележка» на Можайского. Из общей площади в 1500 квадратных метров в утро понедельника полыхало 250. Основная площадь здания пустовала, там шел ремонт, готовился к открытию новый супермаркет.

- В 4.32 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании. На месте ЧП работали отделения из пожарно-спасательных частей №№ 1, 2, 3, 4, 72 и 75, а также бойцы службы пожаротушения и специализированной пожарно-спасательной части, - отрапортовали в региональном ГУ МЧС России.

К счастью, в здании в столь ранний час никого не было, обошлось без пострадавших. Огонь тушили четыре часа. По предварительной причине, в здании загорелась электропроводка.

В тушении пожара принимали участие 55 человек и 18 единиц техники. От МЧС работали 44 сотрудника, которые взяли себе в подмогу 15 единиц спецтехники.

Как же так, почему загорелась, ведь совсем недавно, по весне, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшей жизни 60 человек, среди которых были 37 детей, все торговые центры областной столицы спецслужбы проверяли с особой тщательностью. В своих отчетах сотрудники МЧС и прокуратуры писали об обнаруженных недочетах, а тверичан уверяли, что все ответственные лица получили официальные предупреждения с требованиями устранить нарушения.

Но отчеты отчетами, а в реальности все не так гладко. 21 июня частично выгорел второй этаж торгового центра «Славянка», и вот теперь - торговые площади в «Южном». Остается только гадать о качестве проверок. Региональная прокуратура утренний инцидент комментировать отказалась.