Жителей Твери приглашают попробовать «Вкус Верхневолжья»

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-20T13:08:28+03:00

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В субботу, 25 августа, в Твери во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». В этом году дегустировать кулинарные изыски гости гастрофеста будут на нескольких площадках.

У каждой площадки – своя специфика. Основная будет работать на площади Славы. Здесь будет обустроена настоящая стилизованная кухня, а горожане и туристы станут на ней долгожданными гостями. С 12 до 17 часов здесь пройдёт серия кулинарных мастер-классов. Гости праздника узнают рецепты специфических тверских блюд, научатся готовить экологически чистый сыр в домашних условиях, формировать сырную тарелку и отличать качественный продукт от подделки.

Расписание работы мастер-классов следующее:

С 11 до 12 часов – мастер-класс по формированию сырной тарелки от торговой марки «Молочная здравница». Гости праздника научатся подбирать сыр ко времени и месту (на завтрак, на ужин и т.д.), а также сочетать его с другими продуктами, например, орехами, мёдом или мясом. Несколько участников смогут составить свои сырные тарелки к предложенным продуктам-компаньонам. Лучшие получат призы.

С 12 до 13 часов – мастер-класс от шеф-повара ресторана «CityBar» Михаила Сорокового. Он научит гостей готовить яблочно-тыквенные оладьи с соусом из лесных ягод, драники из кабачков с полбой из домашней сметаны, сырники с сушёной клюквой, а также творожные ватрушки с черникой. Повар уверяет, что откроет посетителям секрет особенных ватрушек из детства – рецепт достался ему от бабушки.

С 13:30 до 14 часов – мастер-класс по приготовлению сыров моцарелла и адыгейский. Директор загородного комплекса «Барская усадьба» Андрей Мартынов убедит гостей, что качественный, экологически чистый сыр может приготовить у себя дома абсолютно каждый. Причём в случае с адыгейским сыром весь процесс займёт всего несколько минут.

С 14 до 15:30 – шеф-дуэт отца и сына «Павлов&Pavlov» удивит новым прочтением традиционных блюд. Антон Павлов продемонстрирует курицу по-русски, тушёную в солёных огурцах с перловкой под топленым маслом и с копчёными подсолнечными семечками. Даниил вместе с гостями приготовит салат из карамелезированной свеклы, щавеля, отварной говядины, укропного соуса, солёного творога и гренок из имбирных пряников.

В 16 часов Антон Павлов прочтёт лекцию о вкусе: что это такое, как мы ощущаем вкус еды и можно ли развить этот навык, стоит ли бояться усилителей вкуса и какие мифы его окружают.

В Заволжском районе дополнительная площадка расположится возле кафе «Викинг» (набережная Афанасия Никитина, 13). Здесь можно будет увидеть и попробовать кулинарные визитные карточки различных территорий Тверской области – повара из районов региона представят свои блюда, будет организована фотовыставка с лучшими видами городов.

Ещё одна площадка будет расположена рядом с бизнес-центром «Тверь» (Смоленский переулок, 29). Здесь будет подготовлено фестивальное меню от ресторана «Панорама», а также организовано прямое включение с других площадок.