2018-08-17T15:40:23+03:00
Общество

Смерть двух собак в душном багажнике не стала поводом для возбуждения уголовного дела в Тверской области

Животные несколько дней находились в разогретом июльским солнцем автомобиле
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Собак заморили жарой Фото: ТИАСобак заморили жарой Фото: ТИА
Изменить размер текста:

В середине июля любителей животных потрясла история, которая развернулась у одного из развлекательных центров Твери. Один из прохожих почувствовал трупный запах и заметил мух, которые кружились возле одного из припаркованных автомобилей.

Мужчина незамедлительно вызвал полицейских, которые, вскрыв багажник автомобиля, обнаружили в нем трупы двух собак породы хаски. Чуть позже силовики отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, находившихся поблизости.

Выяснилось, что 8 июля живых собак посадили в автомобиль, где бедные животные в итоге и сгинули. Их трупы были обнаружены 13 июля.

Сразу после страшной находки началось два параллельных расследования. С одной стороны, истину пытались установить полицейские, а с другой - тверские зоозащитники. В итоге след привел к некой Дарье, которая вывозит животных других заводчиков на соревнования.

- При проведении проверки не удалось подтвердить умышленный характер действий девушки, - комментирует ход дела руководитель пресс-службы УМВД по Тверской области Вадим Левшин.

Что ж, возможно она страдает провалами в памяти или какими-то заболеваниями, которые могли прямо или косвенно повлиять на судьбу животных. Иначе как можно оставить собак на пять дней в автомобиле и обречь их тем самым на долгую и мучительную смерть?

«КП»-«Тверь» позвонила специалисту по поведению собак Александру Петрову и попыталась выяснить, почему активные и умные собаки не давали о себе ничего знать.

- Здесь есть несколько вариантов, каждый из которых претендует на истину. Животные могли привыкнуть к таким условиям и поэтому молчали. Могли они и «кричать», но, когда охрипли, голос, конечно, пропал. Еще один вариант: собаки давали о себе знать, но в итоге у них просто закончились силы, - делится своими версиями произошедшего Александр.

В одном специалист по поведению собак уверен наверняка. Ни разу в жизни он не сталкивался с настолько халатным отношением к животным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
К Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей, присоединились жители Бельгии, Египта, Испании и Таиланда
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Житель Твери, работая курьером, съедал по пути к клиентам блюда высокой кухни
В детском лагере в Тверской области обнаружены беспризорный обогреватель и неисправные огнетушители
Через Тверскую область будут курсировать «Ласточки» класса «Премиум»
Пшеница в Тверской области страдает от  фузариоза
Очередной "Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области
13-летняя девочка упала с четвертого этажа недостроя в Твери
У 31-летнего жителя Твери два рецидивиста силой отобрали телефон
В Твери сбили молодого парня, который переходил дорогу на "зеленый"
Спасатели нашли женщину, которая пять дней назад потерялась в лесу Тверской области
Мужчина заплатил за поджог автомобиля своей бывшей девушки в Твери
Руководитель муниципального предприятия в Тверской области подозревается в сокрытии налогов
Фестиваль воздухоплавания пройдёт в Тверской области
Велосипедист попал под колёса фуры в Тверской области
Несовершеннолетний мальчик попал под колеса японского джипа в Тверской области
Через подставные фирмы мужчина незаконно обналичил более 36 млн рублей в Твери
Продолжаются поиски пропавшей 72-летней женщины в лесу Тверской области
На трассе М-9 в Тверской области за утро произошли сразу две крупные аварии
Мобильная бригада врачей до конца месяца посетит четыре района Тверской области
Компании Тверской области представляют Верхневолжье на Первой Туристской неделе
Мужчина случайно уронил спиленное дерево на человека в Тверской области