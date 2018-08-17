Смерть двух собак в душном багажнике не стала поводом для возбуждения уголовного дела в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-17T15:40:23+03:00

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В середине июля любителей животных потрясла история, которая развернулась у одного из развлекательных центров Твери. Один из прохожих почувствовал трупный запах и заметил мух, которые кружились возле одного из припаркованных автомобилей.

Мужчина незамедлительно вызвал полицейских, которые, вскрыв багажник автомобиля, обнаружили в нем трупы двух собак породы хаски. Чуть позже силовики отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, находившихся поблизости.

Выяснилось, что 8 июля живых собак посадили в автомобиль, где бедные животные в итоге и сгинули. Их трупы были обнаружены 13 июля.

Сразу после страшной находки началось два параллельных расследования. С одной стороны, истину пытались установить полицейские, а с другой - тверские зоозащитники. В итоге след привел к некой Дарье, которая вывозит животных других заводчиков на соревнования.

- При проведении проверки не удалось подтвердить умышленный характер действий девушки, - комментирует ход дела руководитель пресс-службы УМВД по Тверской области Вадим Левшин.

Что ж, возможно она страдает провалами в памяти или какими-то заболеваниями, которые могли прямо или косвенно повлиять на судьбу животных. Иначе как можно оставить собак на пять дней в автомобиле и обречь их тем самым на долгую и мучительную смерть?

«КП»-«Тверь» позвонила специалисту по поведению собак Александру Петрову и попыталась выяснить, почему активные и умные собаки не давали о себе ничего знать.

- Здесь есть несколько вариантов, каждый из которых претендует на истину. Животные могли привыкнуть к таким условиям и поэтому молчали. Могли они и «кричать», но, когда охрипли, голос, конечно, пропал. Еще один вариант: собаки давали о себе знать, но в итоге у них просто закончились силы, - делится своими версиями произошедшего Александр.

В одном специалист по поведению собак уверен наверняка. Ни разу в жизни он не сталкивался с настолько халатным отношением к животным.