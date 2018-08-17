2018-08-17T14:20:03+03:00
Происшествия

Глобальные изменения климата ударили по Верхневолжью

Смерч в Тургиново - только начало, уверены метеорологи
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Непривычный для нашей полосы смерч прошёлся по окраине Тургиново Фото: МетеодневникНепривычный для нашей полосы смерч прошёлся по окраине Тургиново Фото: Метеодневник
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Редкое для наших мест атмосферное явление было замечено в среду, 15 августа, неподалёку от села Тургиново. Очевидцы засняли смерч на телефон, снимки опубликовал крупный метеорологический паблик в одной из соцсетей.

Воронка смерча опустилась из тёмного грозового облака и достигла земли, где взметнула пылевые облака. Торнадо быстро набрал силу, оторвал несколько листов кровельного железа с близлежащих домов, повалил забор и даже сломал большое дерево. К счастью, воронка быстро рассыпалась, сообщений о пострадавших нет.

По мнению метеорологов, нам следует приготовиться к подобного рода явлениям, поскольку климат на планете меняется.

- Все говорят о глобальном потеплении, но правильнее было бы называть это глобальными изменениями климата, - рассказала «Комсомолке» доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова. - Эти изменения в первую очередь проявляются именно в обострении погодных аномалий. С 90-х годов в России зафиксирован четырёхкратный рост особо опасных метеорологических явлений.

К разряду таких явлений относится смерч – явление, более характерное для Америки и Европы. Он образуется от столкновения тёплых влажных и холодных сухих воздушных масс. Чаще всего возникает на границе сред, где эти воздушные массы сталкиваются, например, на берегу крупных рек и озёр.

В прошлом году смерч видели в Завидово. Кстати, совсем не обязательно, чтобы было чистое поле. Воронка образуется на значительной высоте и как бы спускается из облака. Если смерч сильный, даже вековые сосны ему не помеха. Учитывая тенденцию «обострения» климатических явлений, разрушительные ураганы и смерчи в нашей области будут хозяйничать всё чаще.

- Сейчас мы видим, как смещаются границы времён года, - продолжает Наталья Сердитова. - Уже несколько лет подряд снег выпадает поздно и почти до нового года можно видеть траву на газонах. Причём не факт, что тенденция сохранится. Сейчас очень трудно делать прогнозы, изменения слишком глобальные, и пока не ясно, как они отразятся на конкретной территории.

Впрочем, даже без прогнозов можно вести профилактику, ведь стихия разрушает в первую очередь неподготовленную инфраструктуру. Для лучшей борьбы с весенними подтоплениями нужно возродить систему водоотведения, чистить стоки, укреплять берега. Чтобы ураган не наломал дров, надо спиливать высокие деревья рядом с домами, укреплять кровлю и стены. На случай снегопадов - держать подготовленную технику.

Воронка ломала деревья и срывала шифер с крыш Фото: Метеодневник

Воронка ломала деревья и срывала шифер с крыш Фото: Метеодневник

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