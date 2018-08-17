Полицейские ищут велосипедистку, которая сбила четырёхлетнюю девочку и сбежала в Твери

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-17T13:57:05+03:00

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Полицейские Твери разыскивают велосипедистку, которая сбила 4-летнюю девочку и скрылась с места аварии. В розыскной информации сообщается, что инцидент произошел 27 июля около 22:00 на улице Ерофеева у дома №23.

В тот вечер женщина вместе со своей 4-летней дочерью шла по тротуару. В какой-то момент ребенок потянулся за цветком на газоне. В этот момент в девочку и врезалась велосипедистка, которая ехала так же по тротуар. Малышка упала, не смогла удержаться на железном коне и виновница столкновения. После инцидента велосипедистка высказала своё "фи" маме девочки, за то, что она плохо следит за ребёнком и укатила восвояси.

А девочку пришлось везти в больницу с различными травмами. Сейчас обладательницу двухколесного транспортного средства разыскивает полиция.

Вот её приметы: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения и ростом примерно в 160 см. Волосы у женщины светлые с розовыми прядями. Главной отличительной чертой гонщицы являются татуировки на руках, так называемые рукава.

Кстати, разрешена ли езда по тротуарам?

- По тротуару или пешеходной дорожке велосипедисты могут ездить, если отсутствуют велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов или возможность движения по ним, а так же по правому краю проезжей части или обочине, - рассказали "КП"-Тверь" в УГИБДД РФ по Тверской области.

Следует помнить, при всей легкости управлениям велосипедом, его обладатели являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому за свои нарушения они отвечают по всей строгости закона и наезд на пешехода, тем более на тротуаре, это наказуемое деяние.

Если вы обладаете какой-либо информацией о виновнице аварии, в которой пострадала девочка просьба сообщить по телефонам: 8(4822) 76-09-54, 89040137474, начальник отдела ГИБДД по городу Твери Антон Алексеевич Парахин.