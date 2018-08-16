2018-08-16T17:37:31+03:00
Общество

На магистралях Твери установят 19 новых трехфазных светофоров

При переходе по ним перекрестков у многих тверичан возникают проблемы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Светофоры могут обмануть невнимательных гражданСветофоры могут обмануть невнимательных гражданФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Всё больше становится в Твери трёхфазных светофоров. В середине лета публику удивил (и продолжает удивлять) светофор на пересечении проспекта Чайковского и улицы Склизкова. Ничего необычного в нём нет, работает исправно, но имеет дополнительную секцию с «зелёным человечком». А десятилетия муштры гонят пешеходов на зелёный свет, и неважно, как он оформлен.

Представьте ситуацию: загорается зелёное «блюдце», автомобили, двигавшиеся по Чайковского, останавливаются, а те, что со Склизкова, начинают выворачивать на проспект. И тут на проезжую часть твёрдой ногой ступает пенсионерка с тележкой и палочкой, на которую почти не опирается. Она переходила этот перекрёсток тысячи раз, перейдёт и в этот. За ней качнулась, медленно поползла инертная масса пешеходов с тротуара. Не все, но многие, потому что рефлекс такой. Но на светофоре не пешеходная фаза! Взвизгнули тормоза старенького «Логана», не дав ему завершить поворот и задавить бабку.

- Ну куда ты прёшь! – краснея, кричит водитель.

- Рот закрой, у меня зелёный! - не остаётся в долгу пенсионерка.

Водитель допускает роковую ошибку и пытается объяснить про фазы. И дама с тележкой понимает, что попала в родную стихию. Воздев руки, потрясая над капотом своей палочкой, она начинает вопить во всю глотку. Разгорается полноценный базарный скандал с руганью и проклятиями. Сзади сигналят авто, пешеходы, тронувшиеся за пенсионеркой, стараются поскорей убраться с дороги и подальше от позора. Они уже поняли, как работает светофор. Затем фазы сменяются, начинается «пешеходная», бабка и водитель получают дополнительных 15 секунд на ругань.

Эта сцена случилась жарким августовским полднем, к этому времени трёхфазный светофор стоял на перекрёстке уже месяц. Впросак попадали невнимательные подростки, щебечущие по телефону барышни, погружённые в думы мужчины в пиджаках. Рефлекс диктовал: машины встали, зелёный горит, можно идти. Но зелёный свет тоже бывает разным.

В региональном управлении ГИБДД отмечают, что при соблюдении правил трёхфазные светофоры являются наиболее безопасными для пешеходов, так как пешеходный и автомобильный потоки не пересекаются. Но это при соблюдении правил. Психологический момент тут, видимо, не учли. Впрочем, сообщений о ДТП на таких перекрёстках, по крайней мере с участием пешеходов, пока не зарегистрировали.

А тем временем трёхфазных светофоров в столице Верхневолжья становится всё больше. Их считают очень перспективными в плане регуляции трафика.

Дети лучше взрослых понимают, что происходит на дороге Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Дети лучше взрослых понимают, что происходит на дорогеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Трёхфазные светофоры с дополнительными секциями устанавливают на следующих перекрёстках:

Московский район

Смоленский пер. - Скоростная дорога

ул. Вагжанова - Смоленский пер.

ул. Вагжанова - Восточный мост

пл. Гагарина

Московское ш. - дорога на ЦРБ

Пролетарский район

пр-т Калинина - Головинский вал

ул. Б. Полевого - ул. Строителей

Заволжский район

ул. Горького - Комсомольский пр-т

пл. Мира

ул. Красина - ул. Мусоргского

пл. Конституции

ул. Кольцевая - ул. М. Тверская

Центральный район

пл. Революции

ул. Советская - Тверской пр-т

ул. Желябова - Тверской пр-т

Волоколамский пр-т - ул. Склизкова

Волоколамский пр-т - пр-т Победы

пл. Капошвара

ул. Коминтерна - пр-т Чайковского

Ну а чтобы у подрастающего поколения формировались нужные рефлексы, сотрудники ГИБДД уже начали профилактическую работу: в преддверии нового учебного года в школах проведут занятия по дорожной безопасности. Впрочем, как отмечают инспекторы, дети как раз лучше взрослых реагируют на сигналы трёхфазных светофоров. Почему? Ответ простой: нужно внимательно смотреть по сторонам.

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