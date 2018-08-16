Лето решило задержаться в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-16T13:29:00+03:00

В Твери будет тепло, но дождь все-таки пройдет Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Август радует жителей Верхневолжья теплой погодой. Даже ветровку и ту не носим - жарко. Несмотря на то, что осень уже близко, комфортная погода продолжит радовать и в ближайшие дни.

- Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до +22...+24 градусов, а в воскресенье температура воздуха может и вовсе подняться до +26. На небе при этом будут облака, однако осадков ожидать все-таки не стоит, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Если днем всё еще тепло, то ночью стало заметно прохладней. В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы вряд ли поднимется выше отметки в +16 градусов.

С наступлением понедельника характер погоды изменится. С большой вероятностью днем температура воздуха не превысит +21 градус, и начнутся дожди.

Но уже во вторник на небе всё чаще будет появляться солнце, которое при этом вряд ли прогреет воздух выше отметки в +22 градуса. Осадков при этом ожидать не стоит.

Как долго продлится благоприятная погода, наверняка синоптики пока не прогнозируют, так что не упустите возможность погреться на солнышке.