Лето решило задержаться в Тверской области
Август радует жителей Верхневолжья теплой погодой. Даже ветровку и ту не носим - жарко. Несмотря на то, что осень уже близко, комфортная погода продолжит радовать и в ближайшие дни.
- Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до +22...+24 градусов, а в воскресенье температура воздуха может и вовсе подняться до +26. На небе при этом будут облака, однако осадков ожидать все-таки не стоит, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.
Если днем всё еще тепло, то ночью стало заметно прохладней. В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы вряд ли поднимется выше отметки в +16 градусов.
С наступлением понедельника характер погоды изменится. С большой вероятностью днем температура воздуха не превысит +21 градус, и начнутся дожди.
Но уже во вторник на небе всё чаще будет появляться солнце, которое при этом вряд ли прогреет воздух выше отметки в +22 градуса. Осадков при этом ожидать не стоит.
Как долго продлится благоприятная погода, наверняка синоптики пока не прогнозируют, так что не упустите возможность погреться на солнышке.