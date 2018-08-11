Волоколамку в Твери перекрыли на три ночи, а Володарку - на три месяца

11 Авг. 11:36 2018-08-16T11:38:20+03:00

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Август в Твери - традиционно время перекопанных дорог и магистралей. Контракты на работы проторгованы, бюджетные деньги осваиваются.

Так, в течение трех ночей будет перекрываться одна из самых оживленных городских магистралей - Волоколамское шоссе. В ночь на 17 и 18 августа закроют для движения участок шоссе от Октябрьского проспекта до улицы Оснабрюкской, а в ночь на 19 августа - от улицы Оснабрюкской до улицы Можайского, ночью 20 августа - от улицы Можайского до улицы Лермонтова. В это время дорожники будут класть асфальт.

А вот улицу Володарского, что в самом сердце города, перекрыли на три месяца по просьбе коммунальщиков. На участке от улицы Медниковской до улицы Симеоновской теплосетевая компания проведёт замену участка немагистрального трубопровода диаметром 700 миллиметров. «Раскопки» в этом месте продлятся до октября.