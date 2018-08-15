ЛАЙФХАК ДНЯ: Как распечатать фото прямо из смартфона

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-15T09:00:35+03:00

Это будет быстрее и дешевле, чем при походе в фотосалон.

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В Твери появился сервис прямой печати фотографий из облачного приложения на смартфоне. Накопившиеся фото летних путешествий, отдыха на море, встречи с друзьями и родными теперь можно распечатать, не выходя их дома за пару секунд, иполучить снимки уже на следующий день. Как это делается:

ШАГ 1: скачать на смартфон облачное приложение «Вторая память».

ШАГ 2: Загрузить в приложение нужные снимки.

ШАГ 3: Выбрать формат печати и пункт доставки.

Получить фотографии можно уже на следующий день –пользователю придет SMS об их готовности. Оператор связи уточняет: этот сервис доступен только абонентам МТС.

- В смартфонах обычно хранятся тысячи фотографий, которые дороги нам как воспоминания о встречах с любимыми, друзьями. Мы нашли способ дать новую жизнь этим снимкам– теперь без мучений,в два клика их можно распечатать прямо из облака в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Больше не нужно загружать фото на компьютер, а оттуда на флэшку, потом искать время, чтобы сходить в салон. Стоимость печати через приложение будет на 30 процентов ниже, чем при походе в фотосалон, - говорит руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов.

Забрать готовый заказ можно в пункте бесплатной выдачи - фотосалоне «Фотосфера» (Октябрьский проспект, 101), пунктах выдачи заказовPickPoint в Твери и области или заказать доставку курьером.

Кстати: что такое "Вторая память"?

"Вторая память" - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.