Школьная ярмарка в Твери: оптовики поднимают цены, китайцы банкротятся, коммерсанты затягивают пояса

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-15T17:22:32+03:00

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В среду, 15 августа, в Твери начала работу традиционная школьная ярмарка. Уже несколько лет она собирает ребятишек и родителей возле фонтана у цирка. Раньше ярмарка была в горсаду и ориентировалась больше на первоклашек. Сегодня же возрастной диапазон более широк. В специальных домиках теперь вместо обычных сувениров лежат школьные принадлежности: канцелярка, рюкзаки, одежда.

По традиции тверская «Комсомолка» прошлась по торговым рядам и узнала, выросли ли цены, идёт ли народ на ярмарку или предпочитает затариваться в гипермаркетах.

- У нас на ярмарке всё же подешевле, - уверяет продавщица канцелярских товаров, перебирая цветастые тетради. - Тетради, 12 листов - от четырёх рублей, ручки - от 10 рублей. Правда, в этом году оптовая закупка подорожала в среднем на 10%, но многие товары остались ещё с прошлого года, так что повышение цен мало заметно.

Специально, чтобы сравнить цены на тетради, мы съездили в один из крупнейших гипермаркетов Твери и выяснили, что там тонкие тетради по акции можно купить по три рубля за штуку.

А почём рюкзаки?Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Да и остальные принадлежности для письма здесь реально подобрать в очень бюджетном исполнении. Так что разницы мы не заметили. А вот чтобы купить школьные пиджаки, брюки и прочий портняжный официоз, который дети так не любят, в торговом центре придётся побегать. Тут надо идти в специализированные отделы, но в них и выбор пошире, и ценовой диапазон. На школьной ярмарке проще: шагнул чуть в сторону - и оказался возле палатки с симпатичными наглаженными костюмчиками.

- Есть Турция - подороже и покачественней, есть Китай - подешевле, есть отечественные брюки, хорошие, - рассказала предприниматель Светлана. - Покупатель сейчас в качестве разбирается, если есть возможность, люди берут одежду из натуральных материалов. Например, костюм-тройка 42-го размера обойдется примерно в 5,5 тысячи рублей, но можно подобрать и дешевле. Закупочные цены в этом году выросли, но здесь я продаю по прошлогодним ценникам, чтобы сохранить клиентов. Чувствуется, что у людей стало меньше денег.

Со Светланой согласен продавец школьных рюкзаков, крупный светловолосый мужчина с располагающими манерами, у него сразу хочется что-нибудь купить.

- Брендовые рюкзаки почти перестали закупать, их тут не продашь, слишком дорого, - говорит он. - Например, оригинальный Polar будет стоить 2,5 тысячи рублей, в то время как похожий по виду китайский 700-800 рублей. Китайцы даже слегка снизили цены, чтобы не так чувствовался рост доллара, ну а фирменные вещи к доллару привязаны жёстко. Сейчас всем несладко. Некоторые китайские фирмы обанкротились и распродают остатки товара, так что есть и модели со скидками. Сколько они ещё смогут такие цены держать - не ясно.

Продавцы говорят, что осталось много товара с прошлого года, модели обновляются медленно. Каких-то модных новинок не появилось. Мальчики по-прежнему предпочитают брутальную тематику, девочкам нравится светлое и блестящее. Школьную ярмарку чаще выбирают семьи, которые приехали в Тверь из районов, чтобы комплексно затариться к школе. Некоторые уже знакомы с продавцами не первый год. Они уверены: школьная ярмарка - вещь нужная и интересная, можно сказать, с душой, ведь если едешь за сотню километров, хочется и по Твери погулять, а не в торговых центрах толкаться.

Супермаркеты тоже стремятся удовлетворить спросФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Что почем на школьной ярмарке

Ранец - от 500 рублей до 4 тысяч рублей

Тетрадь (12 листов) - от 4 рублей на рынке

от 3 рублей в гипермаркете

Форма для мальчика (размер 42) - от 5,5 тысячи рублей

Блузка для девочки (размер 42) - от 600 рублей

Юбка для девочки (размер 42) - от 800 рублей