2018-08-15T14:25:20+03:00
Общество

Мост через Шошу в Тверской области построили по технологии крымского

Это один из самых технологически сложных объектов трассы М-11
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Строительство идёт полным ходом Фото: ПТОСтроительство идёт полным ходом Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Рабочие приступили к обустройству проезжей части моста через реку Шоша, который находится на 126-127-м км трассы М-11. Как заверяют сами строители, это одно из самых сложных и масштабных сооружений федеральной магистрали. Длина моста превышает 322 метра, а самый большой пролет - 90 метров. Во время возведения сооружения была применена технология, которая использовалась и при строительстве его крымского «родственника». Так, при монтаже пролетных конструкций был использован метод надвижки. Суть технологии заключается в том, что балки сначала соединяют на берегу, а затем при помощи специальных домкратов надвигают на опоры.

Сейчас идет бетонирование железобетонной плиты пролётного строения. Кроме того, по плану в ближайшее время должна быть завершена гидроизоляция, установлено барьерное ограждение, обустроены деформационные швы. Параллельно с вышеперечисленными работами идет и укладка асфальта на подъездах к строению.

Кстати, во время строительства моста применялись технические решения и материалы, которые должны продлить ему жизнь. Например, железобетонная плита проезжей части выполнена из сталефибробетона. Этот композиционный материал очень прочный и трещиностойкий. Главные балки пролетного строения сделаны из атмосферостойкой стали, которая в 10 раз позволяет уменьшить коррозийность конструкции. Вообще такой сплав используется в России лишь на нескольких дорожных объектах.

СПРАВКА «КП»

По территории Верхневолжья пройдут 278 км магистрали М-11. Уже сданы участки в Калининском, Торжокском, Лихославльском, Спировском, Вышневолоцком, Бологовском районах. В июне текущего года подошли к концу работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку будет организован сквозной проезд транспорта по М-11, пока не будет введен в эксплуатацию третий этап скоростной магистрали, который обогнет Тверь с северной стороны.

Кстати, в июне 2018 года завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери – по этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали - северного обхода Твери.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый тур по Тверской области «Ворота Селигера» запустил федеральный туроператор
Полицейские из Твери задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
180 нарушений законодательства о соблюдении прав детей-сирот выявлено в Тверской области
Сыр из Тверской области стал победителем конкурса «Лучший сыр России-2018»
Праздник красоты состоится в Городском саду Твери
Прокуратура требует снести в Тверской области ветхие дома
Несовершеннолетний водитель мопеда попал по колеса французской иномарки в Тверской области
Жители Тверской области могут позвонить на "горячую линию" по поводу школьных товаров
Следователи СК напоминают жителям Твери правила безопасности при посещении лесов и на водоемах
Всероссийский фестиваль науки для детей пройдёт в Твери
Холодную воду отключили до вечера в Заволжском районе Твери
Пенсионер автомобилист сбил двух несовершеннолетних детей в Тверской области
Три года колонии получил виновник аварии в Тверской области, в которой погибли три человека
Школьная ярмарка открывается в Твери
За кражу 200 тысяч рублей у пенсионерки в Твери мужчина отправится в колонию
Память воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили в Тверской области
На гастрономическом фестивале «Вкус Верхневолжья» в Твери гостей научат говорить необычные блюда
Мошенница продала чужую половину дома в Тверской области
Пчелы в Тверской области болеют варроатозом
Международный товарищеский турнир по бадминтону пройдёт в Твери
Экологи пересчитали бурых медведей в Тверской области
На Тверскую область надвигается непогода
Тверская область примет участие в Первой Туристской неделе