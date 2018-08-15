Мост через Шошу в Тверской области построили по технологии крымского

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-15T14:25:20+03:00

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Рабочие приступили к обустройству проезжей части моста через реку Шоша, который находится на 126-127-м км трассы М-11. Как заверяют сами строители, это одно из самых сложных и масштабных сооружений федеральной магистрали. Длина моста превышает 322 метра, а самый большой пролет - 90 метров. Во время возведения сооружения была применена технология, которая использовалась и при строительстве его крымского «родственника». Так, при монтаже пролетных конструкций был использован метод надвижки. Суть технологии заключается в том, что балки сначала соединяют на берегу, а затем при помощи специальных домкратов надвигают на опоры.

Сейчас идет бетонирование железобетонной плиты пролётного строения. Кроме того, по плану в ближайшее время должна быть завершена гидроизоляция, установлено барьерное ограждение, обустроены деформационные швы. Параллельно с вышеперечисленными работами идет и укладка асфальта на подъездах к строению.

Кстати, во время строительства моста применялись технические решения и материалы, которые должны продлить ему жизнь. Например, железобетонная плита проезжей части выполнена из сталефибробетона. Этот композиционный материал очень прочный и трещиностойкий. Главные балки пролетного строения сделаны из атмосферостойкой стали, которая в 10 раз позволяет уменьшить коррозийность конструкции. Вообще такой сплав используется в России лишь на нескольких дорожных объектах.

СПРАВКА «КП»

По территории Верхневолжья пройдут 278 км магистрали М-11. Уже сданы участки в Калининском, Торжокском, Лихославльском, Спировском, Вышневолоцком, Бологовском районах. В июне текущего года подошли к концу работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку будет организован сквозной проезд транспорта по М-11, пока не будет введен в эксплуатацию третий этап скоростной магистрали, который обогнет Тверь с северной стороны.

Кстати, в июне 2018 года завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери – по этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали - северного обхода Твери.