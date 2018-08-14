2018-08-14T14:42:54+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» приступил к реконструкции отстойника очистных сооружений

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» вывели из работы один из четырех первичных отстойников очистных сооружений канализации.
Алина ПЕТРОВА
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Реконструкция отстойника очистных сооруженийРеконструкция отстойника очистных сооружений
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Сооружение было построено в 1971 году, за время работы несколько раз капитально ремонтировалось, сейчас начата подготовка к его полной реконструкции. Пройдя механические решетки, на которых удерживается крупный мусор, а затем песколовки, в которых осаждается песок, сточные воды попадают в первичные отстойники. Перед тем, как бактерии начнут поглощать из стоков органику, здесь илоскрёбами собирается осевший на дно сырой осадок, а с поверхности - всплывающие жиры. «В ходе реконструкции будет заменено основное оборудование отстойника – илоскрёб. Причем, если раньше он был изготовлен из черного металла, то теперь - из нержавеющего сплава. Кроме того, будет выполнен полный ремонт бетонной части самой чаши и сборного лотка, выполнена их гидроизоляция», - рассказывает начальник участка очистных сооружений канализации ООО «Тверь Водоканал» Игорь Погорелый. Общая сумма расходов на реконструкцию отстойника, включая замену оборудования, составит 15 млн рублей. При этом существенно сократятся эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт объекта. В этом году на очистных сооружениях канализации будут капитально отремонтированы основания двух иловых площадок. Кроме того, запланирован капитальный и косметический ремонт значительной части производственных зданий.

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