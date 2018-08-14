2018-08-14T16:36:34+03:00
Политика

«Депутатский миллион»: Ольга Устинова помогла детсадам с ремонтом

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В шести детсадах округа №15 проведен различный ремонт.В шести детсадах округа №15 проведен различный ремонт.
Изменить размер текста:

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан.

То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Ольга Устинова отмечает: приоритет в распределении «депутатского миллиона» был отдан учреждениям дошкольного образования. На ремонт в шести детсадах, находящихся в округе № 15, а это исторический центр Твери, было потрачено 950 тысяч. И это не всегда текущий ремонт и замена рам, хотя и такие работы проводились. - В одном из садов был проведен ремонт медицинского блока, сейчас работы уже заканчиваются, - рассказывает депутат Устинова. Что до работ вне детсадов, то в одном из домов округа установлена тревожная кнопка по просьбам местных жителей.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

Депутат Ольга Устинова.

Депутат Ольга Устинова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Васильев: «Моя мечта – сделать так, чтобы все жители России захотели приехать в Киров»
Губернатор Кировской области рассказал «Комсомольской правде» о наведении порядка в лесной сфере, развитии медицинского туризма и о том, как опыт работы аудитором Счетной палаты помогает в ему управлении регионом
Новости 24
Тверская область примет участие в Первой Туристской неделе
На Привокзальной площади в Твери сделают парковку и поставят лавочки
Одна из управляющих компаний Тверской области чуть не оставила людей без холодной воды
Бесплатные занятия спортом организованы для жителей Твери в Городском саду
Завершается строительство моста через реку Шоша в Тверской области
Три лисёнка и мама-лиса поселились в заброшенной школе в Тверской области
53-летняя мошенница провела "ритуал очищения" ювелирных украшений за 150 тысяч рублей в Твери
Жителей Твери приглашают посетить бесплатную мастерскую "Цветное лето"
Стихийную свалку у жилого дома устроили в Тверской области
На "Джаз-пленэр в Домотканово" в Тверскую область приедут столичные джазовые певцы и композиторы
26-летний парень украл у жительницы Твери банковскую карту и обналичил 40 тысяч рублей
Более 70 пьяных водителей задержали за три дня полицейские в Тверской области
На спортивный праздник в Твери пришли около двух тысяч жителей
Семейная пара на участке в Тверской области вырастила более 150 кустов запрещенного растения
Более 500 человек наказали за курение в общественных местах Тверской области
Пенсионер попал под колеса джипа в Тверской области
Опасные ямы и выбоины на дороге обнаружила прокуратура в Тверской области
Более 200 голландских коров закуплено для агрокомплекса Тверской области
Через два года после аварии житель Тверской области добился выплат от страховой компании
Финальный этап соревнований по триатлону состоялся в Тверской области
На Даче Рябушинских в Тверской области готовятся к открытию первой выставки