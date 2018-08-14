«Депутатский миллион»: Ольга Устинова помогла детсадам с ремонтом

СЕГОДНЯ 16:16 2018-08-14T16:36:34+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан.

То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Ольга Устинова отмечает: приоритет в распределении «депутатского миллиона» был отдан учреждениям дошкольного образования. На ремонт в шести детсадах, находящихся в округе № 15, а это исторический центр Твери, было потрачено 950 тысяч. И это не всегда текущий ремонт и замена рам, хотя и такие работы проводились. - В одном из садов был проведен ремонт медицинского блока, сейчас работы уже заканчиваются, - рассказывает депутат Устинова. Что до работ вне детсадов, то в одном из домов округа установлена тревожная кнопка по просьбам местных жителей.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.