2018-08-14T12:37:56+03:00
Политика

В День физкультурника в Твери сдавали нормы ГТО

В субботу 11 августа в Твери прошел праздник для любителей спорта и здорового образа жизни.
Алина ПЕТРОВА
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В Твери прошел день физкультурника. Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери прошел день физкультурника. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В День физкультурника на Городском пляже проводились соревнования по различным видам спорта. А еще все желающие сдавали нормы ГТО, перетягивали канат, участвовали в общегородской зарядке. В празднике приняла участие заместитель Главы администрации Твери Любовь Огиенко. От имени Законодательного Собрания тверичан приветствовал депутат Сергей Веремеенко.

«В здоровом теле - здоровый дух!», – под этим лозунгом начинали праздновать День физкультурника в 1930-е годы. Прошло уже почти 80 лет, а праздник здоровья по-прежнему собирает огромное количество профессиональных спортсменов и простых людей, которые занимаются физкультурой для души и поддержания формы.

На площадках Городского пляжа параллельно проходили соревнования по воркауту, чемпионат Твери среди мужских и женских команд по пляжному волейболу, городской турнир по настольному теннису, соревнования по большому теннису, турнир по самбо.

Большой интерес у участников праздника вызывала площадка для сдачи норм ГТО. Депутат Законодательного Собрания Сергей Веремеенко, который в свое время возглавлял Федерацию современного пятиборья России, также решил принять участие в испытаниях: выполнил прыжок в длину, наклоны, рывок 16-килограммовой гири. По результатам тестирования он вполне может претендовать на золотой значок ГТО в своей возрастной категории.

– Физическая активность – это не обязательно изнурительные тренировки. Занятия физкультурой должны приносить человеку удовлетворение и радость, – уверен Сергей Алексеевич. – ЗОЖ сегодня – это не просто аббревиатура из модного журнала. Ценности здорового образа жизни востребованы современной молодежью, а это значит, что у нашей страны – здоровое будущее.

Праздник здоровья и спорта проходит на городском пляже ежегодно и неизменно собирает сотни горожан. Так, 11 августа в дне физкультурника приняли участие около двух тысяч человек.

– Путь в большой спорт начинается именно с участия вот в таких праздниках, как День физкультурника. Нам очень важно знать, что усилия органов власти по организации этого мероприятия не прошли даром, – отметила заместитель главы администрации Твери Любовь Огиенко.

Депутат ЗС Сергей Веремеенко жмет гирю. Фото: пресс-служба администрации Твери

Депутат ЗС Сергей Веремеенко жмет гирю. Фото: пресс-служба администрации Твери

На Дне физкультурника. Фото: пресс-служба администрации Твери

На Дне физкультурника. Фото: пресс-служба администрации Твери

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