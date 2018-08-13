Сельский глава хочет поселить гостей в троллейбусе в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-13T15:29:51+03:00

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Проект с удивительным мини-отелем пытаются реализовать под Тверью в Каблуковском сельском поселении Калининского района. Пару лет назад его глава Георгий Четверкин приобрел у тверского предприятия ПАТП-1 списанный троллейбус, чтобы сделать из него «объект притяжения». Сначала в «рогатом» хотели разместить избу-читальню или кафе, но идея не была воплощена. Ситуацию изменил случай. Когда Георгий отвозил детей на отдых, на трассе М-4 он увидел гостиницу, располагавшуюся внутри самолета Ан-2. Именно после встречи с необычным объектом и было принято решение попытаться сделать мини-отель на базе троллейбуса.

В мировой практике туризм является делом прибыльным. При грамотном подходе вложения в итоге превращаются во внушительные суммы со множеством нулей, которые упорно толкают экономику вперед. Самое интересное, что туризм - это неиссякаемый ресурс. Главное - правильно всё организовать и зацепить гостя так, чтобы он поделился положительным опытом c близкими людьми. Однако в современных реалиях туристы всё реже говорят заветное «Вау!». Зачастую впечатлений так много, что о посещении тех или иных мест напоминают разве что фотографии и видеоролики, теряющиеся в цифровой памяти гаджетов. В том числе и по этой причине мировые центры туризма пытаются придать необычный вид отелям, месту, где отдыхающие волей-неволей проводят много времени.

Ведущие туристические мировые державы уже не один год предлагают гостям необычные места для ночлега. За определенную сумму желающие могут отдохнуть в отелях, которые им даже и не снились. Полет для фантазии практически не ограничен. От гостиницы на 120 мест на высоте 3835 метров до номеров в водосточных трубах. Несмотря на то, что ценник в таких постоялых дворах выглядит впечатляюще, попасть туда не так-то просто. Запись ведется на месяцы, если не на годы вперед.

А что же у нас?

- С нас - троллейбус, проект и финансирование, - пишет в соцсети Георгий Четверкин. - Выкупите его в течение трех лет. С вас - красивое место рядом с домом в Каблуковском поселении, лучше - на речке, имеющаяся баня рядом, коммуникации (вода, канализация, отопление и электрика). А самое главное - работать и продвигать наш инновационный мини-отель. Другие поселения не рассматриваются.

Однако человек, готовый разместить отель на своей территории, пока не нашелся.

Кстати, информация о мини-отеле в троллейбусе быстро долетела до столицы. Желание принять участие в его реализации выразили несколько московских дизайнеров. Георгий говорит, что согласен даже с тем, чтобы объект работал в «ноль». Главное, чтобы туристы приезжали в сельское поселение.

- Сейчас отель находится на этапе проектирования. По предварительным планам, он будет состоять из двух номеров или одного большого. Естественно, все удобства будут находиться внутри, - делится Георгий Четверкин.

Что касается стоимости проживания в мини-отеле, то он будет близок к среднему сегменту, однако окончательная цена будет объявлена позднее. На неё с большой вероятностью повлияют затраты на подключение к коммунальным услугам.