2018-08-10T11:24:54+03:00
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Тверской цирк приглашает на премьеру программы «Дикая планета»

Премьерные представления пройдут 8 и 9 сентября.
Алина ПЕТРОВА
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Новая программа "Дикая планета"Новая программа "Дикая планета"
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Новый сезон в Тверском государственном цирке начнётся с программы «Дикая планета».

Зрители увидят американских бизонов, тибетских яков, единственный в России аттракцион с доберманами и испанскую корриду!

Настоящая испанская коррида на арене цирка

Настоящая испанская коррида на арене цирка

Всего же в программе «Дикая планета» будет задействовано более 80 экзотических животных.

Аттракцион с доберманами

Аттракцион с доберманами

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