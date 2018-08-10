Тверской цирк приглашает на премьеру программы «Дикая планета»
Премьерные представления пройдут 8 и 9 сентября.
Новая программа "Дикая планета"
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Новый сезон в Тверском государственном цирке начнётся с программы «Дикая планета».
Зрители увидят американских бизонов, тибетских яков, единственный в России аттракцион с доберманами и испанскую корриду!
Настоящая испанская коррида на арене цирка
Всего же в программе «Дикая планета» будет задействовано более 80 экзотических животных.
Аттракцион с доберманами