Медовый Спас на пороге, а тверские пасечники не спешат хвастаться урожаем

СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-13T18:09:08+03:00

И-за духоты и дождей большого сбора меда в этом году не будет.

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Вот и не заметили, как лето подходит к концу. А верный признак того, что пора собирать урожай и думать о предстоящей осени и зиме, - это Спасы, три праздника, которые посвящены именно сбору того, что удалось вырастить.

И первый Спас самый сладкий - Медовый (Маковей). Именно с 14 августа (первый день Успенского поста. - Ред.), согласно народным приметам, принято было собирать первый урожай меда, освящать его в храмах и затем пробовать и угощать своих близких и друзей. Недаром в этот день приговаривали: «На первый Спас и нищий медку попробует».

Какой же нам ждать урожай меда в этом году? Как выяснилось, пасечник пасечнику рознь. У каждого свое мнение. Однако в целом говорят, что большого урожая ждать не придется.

Так, Владимир Нюхляев - пасечник со стажем. Но, как он признается, за количеством никогда не гонится, денег на этом не зарабатывает. Только для себя и друзей.

Каждый год мы связываемся с ним и уточняем, каким будет урожай. Прогноз пасечника на этот раз неутешительный.

- Не очень интересно с урожаем. Второй год у меня, мягко скажем, не особо. Впрочем, не только у меня: кого спрашиваю по дачам под Тверью, ситуация та же - пчелы гибнут, а из-за погоды меда мало. А мало пчел - мало и огурцов, так как опылять некому...

Однако, чтобы никого не обижать и не вводить в смущение любителей меда, Владимир Федорович тут же поправляется:

- Это мое субъективное мнение. Но, судите сами, у меня всегда было два-три улья. Хватало. А в этом году я вообще остался с одним. Впервые в жизни так. Много пчелок умирает. Но если раньше это хоть зимой было, то теперь случается и летом. Вылетают из улья, садятся на траву - и все. Так постепенно улей и ослабевает. И это очень хорошо чувствуют осы. Они тут же прилетают на ослабленный улей и разворовывают мед.

А вот со вторым моим ульем все обошлось. Единственное, пока я в поле был, не успел новый рой отсадить. Он вылетел, пошумел, не нашел места и улетел.

Но это так - бытовые сложности пчеловода... А вот что касается самого урожая меда, то в этом году, по словам опытного пасечника, подкачала погода.

- Одни из любимых у пчел ароматных трав - это иван-чай и донник. И вот, когда они расцвели, тут же начались у нас дожди. Конечно, пчелы предпочли отсидеться в ульях. А когда вылетели, то цветы уже перезрели, подсохли то есть. Поэтому, несмотря на сбор меда, его все-таки получается маловато. Так что в этом году соты я буду вынимать чуть позже, не так, как обычно.

Однако расстраиваться не стоит. Соседи Владимира Нюхляева уже закупились брянским медом. В тех краях дожди особо не поливали и урожай неплохой.

Кстати, говорить однозначно, что и в тверском регионе все останутся без меда тоже нельзя. 12 августа в библиотеке Горького в рамках летней читальни "Книжный шатер" прошел праздник Медовый спас, на котором присутствовали пасечники со всей области. Критичной они ситуацию не назвали. Так что мед, если его и будет чуть меньше, с прилавков в этом году исчезнуть не должен.

КСТАТИ

Приметы на Медовый Спас

- Пчела перестаёт носить медовую взятку.

- На Маковея лето кончается, осень начинается.

- Последний раз на Маковея купаются - все грехи с себя смывают.

- Дождь на Маковея - мало пожаров бывает.

- В первый Спас любой бабий грех простится.