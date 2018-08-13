2018-08-13T16:53:27+03:00
Политика

Более сотни кандидатов с судимостями метят в депутаты в Тверской области

Игорь ДОКУЧАЕВ
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Скоро выборыСкоро выборыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Единый день голосования 9 сентября пройдут выборные кампании разных уровней, включая дополнительные выборы на депутатское место в Государственную думу. Кроме этого Верхневолжье будет избирать 1971 народного представителя на уровне от сельских поселений до городских округов.

Подготовка к Единому дню голосования вступила в заключительную фазу. На следующей неделе уже начнётся печать бюллетеней. В понедельник, 13 августа, глава региональной избирательной комиссии Валентина Дронова раскрыла прессе важные подробности.

Арифметика выборов

На предстоящих выборах 768 тысяч жителей региона смогут отдать свои голоса за приглянувшихся кандидатов. Облизбирком зарегистрировал 2567 кандидатов из 3657 человек, подавших заявки. Получается, что на один депутатский мандат претендует в среднем 1,3 человека.

53% подавших заявки - женщины. Чем выше уровень власти, тем меньше женщин-кандидатов.

51% кандидатов в возрасте от 31 года до 50 лет. 40% старше 51 года.

Криминальные кандидаты

Заявки на участие в выборах подало 107 человек с судимостями. Из них зарегистрированы 83 человека.

- Это достаточно высокий показатель, - отметила Валентина Дронова.

24 кандидатам отказали в регистрации по разным причинам, например из-за неправильно оформленных документов, но в некоторых случаях это было из-за сокрытия факта судимости.

28 человек из желавших стать депутатами были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. В послужном списке остальных можно найти полный спектр: кражи, взятки, подделка документов. Согласно закону, информация по статье судимости должна быть отражена в избирательном бюллетене.

Выборы в Госдуму не для всех

Довыборы депутата Госдумы пройдут в Заволжском избирательном округе № 180, который захватывает несколько районов, а также делит пополам город Тверь и Калининский район. В Твери такие выборы пройдут только в Заволжском районе. Напомним, на мандат, оставленный Владимиром Васильевым, претендуют шесть кандидатов от шести политических партий. Сам Васильев в данный момент возглавляет Дагестан.

Если есть вопросы по выборам, звоните на горячую линию Облизбиркома (4822) 34-81-31.

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