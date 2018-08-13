Власти Твери ждут от горожан смс

СЕГОДНЯ 15:43 2018-08-13T15:55:24+03:00

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Написать эсэмэску властям Твери можно круглосуточно по номеру 8-910-069-00-28, форма изложения свободная. Скажете, смс - прошлый век, все сейчас в соцсетях?

И власти это тоже понимают, поэтому, когда в мае запускали этот сервис, пояснили: это для тех тверичан, кто с интернетом не в ладах. Хоть форма написания не оговаривается, но советуем в обязательном порядке оставить имя, фамилию, адрес, контакты.

А то еще не захотят чиновники отвечать анонимам.

Ну а мы в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) уже собрали первый блок эсэмэсок для тверских властей. Слушатели звонили и озвучивали интересующие их вопросы. Так что, уважаемые работники горадминистрации, ловите!

Николай:

- Когда приведут в порядок дворы? Шлагбаумы и бетонные блоки когда уберут на вокзале?

Надежда Валентиновна:

- Транспорт на кладбище на Дмитрово-Черкассы ходит отвратительно. Не уедешь. Только 154-й раз в час, а то и полтора.

Елена Ивановна:

- В Первомайском на Прядильной пусть разгребут пожарища, у нас осталось только несколько целых домов. Вся Спортивная выгорела. А скоро детям в школу мимо пепелищ ходить.

Ирина:

- Пора уже отремонтировать вторую поликлинику седьмой больницы.

Галина:

- Микрорайон «Радужный». Когда улицу Красина, 2 с парковками и остановками соединят с улицей Луначарского? А то ведь всё латают колдобины.

Светлана:

- Зона отдыха на Гайдара просто необходима. В эфире вашего радио весной этого года администрация Пролетарского района пообещала, а воз и ныне там.

Николай:

- Необходимо восстановить все спортплощадки в школах и во дворах. А то ведь все разбито.

Валентина Николаевна:

- Когда сделают остановку в Химинституте? Ее нет уже год: сняли все, что было хорошее, но даже плохое не поставят.

Евгений:

- ЦРБ поселка Химинститута. Сто метров до больницы - болото и грязь, бабушки пройти не могут. Необходимо там ремонт дороги провести.

Наталья Ивановна:

- В конце Артиллерийского переулка у мусорных баков невозможно проехать - колдобины.

Владимир:

- Поменьше слов, побольше дела.

Николай Васильевич:

- Площадь Ленина - лицо города. Туи плохо смотрятся и гибнут периодически - верните елки.

Николай:

- Крупский мост. Два года ждем реконструкции. Когда же стартует?

Ирина:

- Остановка на Коноплянниковой. Так и не поставили остановки в обе стороны. И вообще, новые остановки - как аквариумы: зайдешь внутрь - невозможно жарко.

Валентина:

- Река Тьмака, ее несколько лет назад начали чистить в Пролетарском районе, а вот где электрички и поезда, все заросло.

Евдокия Ивановна:

- По проезду Швейников надо сделать пешеходный переход на участке Швейников - Ерофеева. А то никак не перейти.

Анна:

- Когда построят переход через железную дорогу в районе вокзала? Два года уже обещают.