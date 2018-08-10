2018-08-10T14:51:48+03:00
Общество

Велогонка Капитонова вернулась в Тверь, но потеряла статус

Теперь это не всероссийские соревнования
Альберт БОЙКОВ
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Больше четырех десятков лет гонка собирала лучших спортсменов РоссииБольше четырех десятков лет гонка собирала лучших спортсменов РоссииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С 12 по 13 августа в Твери будет проходить 2-й этап велогонки памяти олимпийского чемпиона Виктора Арсеньевича Капитонова. На первый взгляд новость позитивная, но это только так кажется.

Начиная с 1975 года состязания имели статус всероссийских соревнований. Год за годом в Тверскую область съезжались десятки велосипедистов со всей страны, чтобы почтить память выдающего спортсмена, первого в истории СССР олимпийского чемпиона по велоспорту. Не теряли состязания своего статуса и в смутные 90-е годы.

Однако в 2017 году произошла труднообъяснимая неприятная ситуация. Гонку отменили из-за плохого состояния дорог. Дело в том, что маршрут велосипедистов традиционно проходил по пути Тверь – Старица – Ржев – Старица – Тверь. Можно предположить, что один из участков представлял реальную опасность для спортсменов. Атлеты восприняли информацию об отмене гонки болезненно. На Всероссийском уровне состязания и в самом деле имеют высокий статус. Всем казалось, что проблема с велогонкой разрешится в 2018 году, но ничего не изменилось.

В Федерации велосипедного спорта России «КП»-Тверь» сообщили, что гонка вновь не попала в программу Всероссийских стартов из-за плохих дорог. Такую позицию якобы обозначили местные власти. В итоге скромная команда велосипедистов собралась подо Ржевом, где и разыграла медали первого этапа чемпионата и первенства области по велосипедному спорту.

И вот с 12 по 13 августа в Твери пройдет второй этап состязаний в разделе «шоссе». Спортсмены будут двигаться по маршруту: ул. Софьи Перовской – Краснофлотская наб. – Беляковский пер. – ул. Софьи Перовской. В состязаниях будут принимать участие две возрастные группы спортсменов: мужчины и юниоры.

Так, юниорам предстоит проехать 54 км с десятью промежуточными финишами (20 кругов по 2,7 км). Мужчинам подготовили испытание посложнее. Представителям старшего поколения нужно будет проехать 64,8 км (24 круга по 2,7км).

В связи с проведением гонки парковка и движение всех видов транспорта будут прекращены в субботу, 11 августа, с 10:30 до 14:00 на набережной Афанасия Никитина, в частности на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

А 12 августа с 8:00 до 16:00 на набережной реки Лазури, на участке от улицы Орджоникидзе до Смоленского переулка.

О количестве участников стартов пока ничего неизвестно. Однако можно сказать наверняка, что гонка памяти Капитонова обязательно должна иметь статус Всероссийской, которым она обладала на протяжении 41 года.

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