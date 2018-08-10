Автобус времен хиппи стал сувениром Тверской области

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-10T14:55:20+03:00

Про то, с чем действительно ассоциируется Верхневолжье, в жюри областного конкурса забыли

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Очень странная скульптурка стала абсолютным победителем областного конкурса «Туристический сувенир Тверской области» - зеленый хиппастый «Фольксваген» из фаянса. Таких на тверских дорогах не сыщешь, зато много их от Ибицы до Тайланда.

Там этот автобусик - раритет и дух свободы, да и движение детей цветов в тех местах имело место быть. Лейбл немецкого автопрома тверские мастера мелкой пластики предусмотрительно замазали черной краской, а сбоку вместо цветов и психоделических рисунков - надпись на английском «Велкам ту Конаково». Так почему же автобус, а не тверской трамвайчик, не железнодорожный вагон и не статуэтка Михаила Круга?

Оказывается, по мнению профессионалов от туриндустрии и работников регионального Минтуризма, именно хиппастый автобус захотят стопроцентно купить заезжие туристы. Причем за денежку довольно солидную: автобус победил в номинации «Общий сувенир Тверской области» от 200 до 3000 рублей.

- Хотим определить, что же должен обязательно купить турист, посетивший наши края. Причем отдельно сувениры недорогие и эксклюзивные, подарочные. Главное, что в комиссии профессионалы: музейные работники, представители турбизнеса, науки и искусства, те, кто каждый день сталкивается с вопросом выбора лучших предложений для туристов, - написал на своей страничке в соцсети перед подведением итогов конкурса 7 августа глава Минтуризма региона Иван Егоров.

На конкурс заявилось 26 предприятий народно-художественных промыслов. Если статуэтка «Автобус» от компании «Конаковский фаянс» приглянулась всем экспертам, то в интернете, среди тех самых потенциальных покупателей, вызвала бурное обсуждение.

«Автобус, чтоб с чемоданами свалить либо в Москву, либо в Питер», - предполагают одни. «Это памятник тверским маршруткам», - пишут другие.

Желание властей поддержать недавно открывшееся конаковское предприятие понятно, но у того же «Фаянса» были (это видно из представленной продукции) и более удачные работы. Что до других победителей конкурса, то здесь все вполне уместно.

В номинации до 200 рублей победили магнитик с видами Осташкова («Конаковский фаянс»), деревянный козлик с гармошкой («Тверские сувениры») и золотошвейный магнитик «Птицы Счастья» («Торжокские золотошвеи»). В номинации «Сувенир, связанный с достопримечательностью Тверской области», высшую оценку получили «Торжокские золотошвеи» с панно «Борисоглебский монастырь». Это тоже в тему, пусть панно и стоит солидно, но золотное шитье Торжка - истинный туристический символ Верхневолжья, не чета зелененькому автобусику, возможно, слизанному с эскизов мастеров с Ибицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие сувениры самые востребованные в Твери

Продавцы сувениров рассказали, что среди туристов пользуются популярностью магнитики и тарелки с изображениями памятников Афанасию Никитину, Михаилу Тверскому, Михаилу Кругу. Успешны изображения церквей Белая Троица и Воскресенский собор. Продаются Старый волжский мост, Речной вокзал и недорогие деревянные игрушки и гербы с изображениями козлов.

Вот, в общем-то, это и есть общие сувениры Тверской области.

А вот козлик - вполне себе тверской сувенир. Фото: пресс-служба ПТО

Магнит с видами Осташкова - тожеимеет место быть. Фото: пресс-служба ПТО