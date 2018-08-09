«Депутатский миллион»: Сергей Шишков помог библиотекам с вывесками

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-09T18:07:49+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Сергей Шишков прошел в думу по партийному списку, поэтому, не имея своего округа, он с акцентировал внимание в распределении своего миллиона на помощи очагам культуры и образования.

Так в детском саду № 35 на 200 тысяч депутатских рублей делают замену оконных блоков. Для детской школы искусств имени Андреева на 350 тысяч рублей запланированы приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций.

Приобретение оборудования для организации студии развития для детей дошкольного возраста «Дошкольная академия» в «Дом культуры пос. Элеватор» встанет в 200 тысяч рублей.

А еще депутат Шишков решил помочь городским библиотекам и выделил из фонда 200 тысяч рублей на приобретение фасадных вывесок для библиотеки имени Герцена и библиотек-филиалов библиотечной системы Твери.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.