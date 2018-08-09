2018-08-09T18:07:49+03:00
Политика

«Депутатский миллион»: Сергей Шишков помог библиотекам с вывесками

«Комсомолка» расскажет, куда тратят деньги, выделяемые на реализацию предложений граждан, депутаты Тверской городской Думы
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Библиотека имени Герцена.Библиотека имени Герцена.Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Сергей Шишков прошел в думу по партийному списку, поэтому, не имея своего округа, он с акцентировал внимание в распределении своего миллиона на помощи очагам культуры и образования.

Так в детском саду № 35 на 200 тысяч депутатских рублей делают замену оконных блоков. Для детской школы искусств имени Андреева на 350 тысяч рублей запланированы приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций.

Приобретение оборудования для организации студии развития для детей дошкольного возраста «Дошкольная академия» в «Дом культуры пос. Элеватор» встанет в 200 тысяч рублей.

А еще депутат Шишков решил помочь городским библиотекам и выделил из фонда 200 тысяч рублей на приобретение фасадных вывесок для библиотеки имени Герцена и библиотек-филиалов библиотечной системы Твери.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

Депутат Сергей Шишков. Фото: пресс-служба ТГД

Депутат Сергей Шишков. Фото: пресс-служба ТГД

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Митинг в честь победы в битве на Курской дуге пройдет в Твери
Инспекторы ГИМС усилили патрулирование водоемов в Тверской области
385 тысяч рублей штрафов выписано при проверке содержания дорог Тверской области
Сальмонеллы обнаружили в говядине в детском лагере в Тверской области
Более 30% проб водопроводной воды в Тверской области не соответствуют нормативам
Детей в пришкольных лагерях в Тверской области кормили из посуды со сколами
Новое медицинское оборудование и автомобили “скорой помощи” закупят для Тверской области
Мужчина украл у пенсионера 34 тысячи рублей в Тверской области
Велопарковка и качели появятся на бульваре Радищева в Твери
"Ока" врезалась в автомобиль "скорой" в Тверской области
В Твери подорожают аттракционы в Горсаду
Автомобилистка сбила 12-летнего мальчика в Твери
У 39-летней женщины изъяли 96 грамм запрещенного вещества в Твери
Таблички с QR-кодами появятся на зданиях и памятниках в Тверской области
Следователи проверяют, почему “скорая” не приехала по вызову к женщине с инсультом под Тверью
Холодную воду отключили в домах Заволжского и Пролетарского района Твери
Суд отправил в колонию жителя Тверской области, который не платил алименты
Пьяный водитель стал виновником аварии в Тверской области
Контролеры в электричках Тверской области поймали 100 тысяч безбилетников за полгода
Три автомобиля столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
На время велогонки в Твери ограничат движение транспорта
Мужчины незаконно вырубили лес на один миллион рублей в Тверской области
Лучший туристический сувенир выбрали в Тверской области
Через неделю в Твери открывается школьная ярмарка