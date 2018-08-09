На «Нашествии» в Твери гости «залили» видео почти на 250 часов

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-09T12:35:49+03:00

Во время выступления рок-звезд и участия в зрелищных авиашоу гости фестиваля, по данным МТС, прокачали больше 5 ТБ интернет-трафика – такого объема хватает на целый месяц беспрерывного смотрения видео на youtube в формате Fool-HD.

Изменить размер текста: A A

Гости также совершили 150 135 звонков за все дни «Нашествия» - столько, сколько обычный пользователь смартфона совершает за год. По результатам статистики, гости активно пользовались смартфонами, начиная с раннего утра и до глубокой ночи – только в три утра люди засыпали. Большинство активно звонили друзьям и родственникам в первой половине дня, и по итогам всех фестивальных дней гости наговорили более 295 350 минут – это как если бы один человек беспрерывно разговаривал по мобильной связи на протяжении 7 месяцев.

По данным МТС, с 10 утра гости массово пользовались мобильным интернетом, самые популярные ресурсы, которые они посещали, - сайт «Нашествия», социальные сети Вконтакте, Facebook и Инстаграм, а также youtube.com. За все дни рок-феста участники потратили более 3700 ГБ интернет-трафика на посещение сайтов, просмотры видео, фото, общение в мессенджерах. И еще более 1,5 ТБ трафика - чтобы залить видео и загрузить фото на интернет-ресурсы.

3 августа самыми «качевыми» концертными номерами фестиваля, во время которых гости массово делились впечатлениями, создавая свой видео- и фотоконтент, стали выступления групп «Ночные снайперы», «Сплин» и LOUNA. На второй день «Нашествия» гости активно снимали и выкладывали в соцсети выступления групп «Калинов Мост», «Мельница», «Северный Флот», «Слот», Animal Джаz, «Наив» и «25/17». В последний день самыми «трафиковыми» стали выступления Zdobsizdub, «Уматурман», «Серьга», «Аффинаж», «Ногу Свело!» и Ольги Кормухиной и Алексея Белова. На сеть «четвертого поколения» LTE пришлось 90% всего объема переданных мобильных данных.

«Тверь вошла в число городов, которые объединяют поклонников живой рок-музыки, и мы рады, что МТС обеспечила масштабное музыкальное событие качественной мобильной связью «четвертого поколения», это говорит о высоком уровне доверия к нашим услугам, - прокомментировал директор тверского филиала МТС Константин Третьяк. - Мы постоянно развиваем сеть, видим востребованность со стороны жителей и гостей города и получаем от них положительный отклик. В прошлом году МТС втрое увеличила количество базовых станций LTE в регионе, чтобы высокоскоростной современный мобильный интернет был в регионе повсеместно».